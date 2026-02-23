Deși temperaturile de afară erau extrem de scăzute, regulile de conduită rămân în vigoare, iar acum se așteaptă o decizie privind sancționarea acestuia.

Ignoranță totală față de reguli pe linia 2-43. Un șofer CT BUS a fost surprins fumând cu nesaț în cabină, sub privirile uluite ale călătorilor.

Probabil învins de viciu și de temperaturile scăzute, acesta a ales să ignore legea, conducând cu o singură mână pentru a-și termina țigara. Rămâne de văzut dacă siguranța pasagerilor va fi pusă mai presus de tabieturile angajaților.

Potrivit Legii nr. 15/2016, fumatul este strict interzis în toate spațiile publice închise, inclusiv în mijloacele de transport în comun și în locurile de joacă pentru copii, indiferent dacă acestea sunt în interior sau în aer liber). Persoanele fizice care ignoră această interdicție în vehiculele de transport contra cost riscă amenzi cuprinse între 100 și 500 de lei.

