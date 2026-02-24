Administrația locală a aprobat prețul de pornire pentru achiziția unui bloc cu trei etaje situat lângă Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș”.

Decizia vine ca o soluție de urgență pentru mutarea birourilor spitalului, în condițiile în care actuala clădire administrativă urmează să fie demolată. Imobilul, scos la vânzare de proprietari privați, va asigura continuitatea activității administrative în imediata vecinătate a unității medicale.

Consiliul Local al municipiului Craiova va supune aprobării raportul de evaluare pentru achiziția imobilului situat pe Calea București, nr. 62C. Conform documentației, prețul de pornire al negocierilor este stabilit la 5.196.232 de lei (aproximativ 1,02 milioane de euro). Această sumă reprezintă pragul minim de la care municipalitatea va începe tratativele pentru cumpărarea clădirii cu trei etaje.

Imobilul pe care Primăria intenționează să îl cumpere este o clădire de birouri finalizată în 2008, structurată pe șase niveluri (Subsol + Parter + 3 Etaje + Mansardă).

Cu o suprafață totală de peste 777 mp, construcția este dotată cu tâmplărie termopan și pardoseli din gresie, fiind gata de utilizare. Un aspect esențial menționat în proiectul de HCL este amplasarea acesteia chiar lângă Spitalul „Victor Babeș”.