Peste 40.000 de somații și 1.100 de locuri retrase

Situația a fost discutată în cadrul Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice.

„Se constată o creștere cu 30% a numărului de înhumări față de anul precedent”, arată raportul prezentat de societatea Gospodărire Urbană, potrivit publicației Viața Liberă.

Societatea Gospodărire Urbană, care administrează cimitirele Eternitatea, Sf. Lazăr și Ștefan cel Mare, spune că a fost nevoită să intensifice controalele asupra locurilor concesionate. Au fost emise astfel peste 40.000 de somații, aproximativ 52.000 de notificări și 1.100 de decizii de ridicare a dreptului de concesiune

Locurile retrase au intrat din nou în administrarea cimitirelor. Cele mai frecvente motive pentru pierderea concesiunii sunt neplata taxei anuale timp de doi ani la rând, părăsirea locului sau lipsa întreținerii pe o perioadă mai mare de un an.

Cât costă un loc de veci în Galați

Tarifele rămân relativ scăzute, comparativ cu alte orașe mari. Pentru un loc de 3,75 metri pătrați:

concesiune pe 7 ani – 157,5 lei

concesiune pe 25 de ani – 562,5 lei

taxa anuală de întreținere – 66 de lei

În paralel, administrația anunță că a finalizat digitalizarea arhivei pentru toate cele trei cimitire, ceea ce ar trebui să simplifice evidența și verificările juridice.

Creșterea cu 30% a numărului de înmormântări într-un singur an a pus presiune directă pe spațiile disponibile. Mai multe înhumări înseamnă mai puține locuri libere, dar și un volum mai mare de documente și verificări.

La nivelul României, tendința generală rămâne aceeaşi ca la Galați: sunt înregistrate mai multe decese decât nașteri și un spor natural negativ. Doar în decembrie 2025, de exemplu, au fost consemnate 22.077 de decese, faţă de 11.893 de naşteri, ceea ce arată un dezechilibru demografic semnificativ, iar majoritatea deceselor au fost la persoane în vârstă, notează Informat.ro.

