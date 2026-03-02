„În urma apariției în mediul online, pe data de 27 februarie 2026, a unei fotografii surprinse în incinta fostului cinematograf Dacia din municipiul Galați, aflat în proces de modernizare, însoțită de afirmații potrivit cărora persoana din imagine ar fi autorul unui furt, polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Galați s-au sesizat din oficiu și au demarat verificări pentru stabilirea situației de fapt”, a transmis IPJ Galați pentru Viața liberă.

În urma cercetărilor, autorul a fost identificat, dar starea sa de sănătate a împiedicat luarea unor măsuri legale imediate. „Pe 28 februarie 2026, față de persoana cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de furt a fost dispusă măsura internării nevoluntare într-o unitate medicală de specialitate, unde va urma tratament până la însănătoșire sau până la obținerea unei ameliorări care să înlăture starea de pericol. Ulterior, în funcție de evoluția situației medicale și de concluziile procedurale, vor fi dispuse măsurile preventive care se impun”, au declarat reprezentanții IPJ Galați.

