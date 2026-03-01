Cuprins:
Programul întreruperilor
Luni, 2 martie 2026
- Tecuci, între orele 09.00 – 15.00: Cartier Criviţeni (străzile Criviţeni, Roşiori, Horia, Ocheşeşti, Vultureni, Sergent Ştefan Puţanu, Partizanului, Fundătura Vultureni) şi zona Piaţă (străzile Traian, Mihai Eminescu).
Marţi, 3 martie 2026
- Galaţi, între orele 08.00 – 11.00: Cartier Micro 21 (Bl. D11, K12, K13; SC 44 Apa Canal, Magazin Saltempo, Magazin Ţapu Carpatin, Groza).
- Galaţi, între orele 11.00 – 14.00: Cartier Micro 21 (Bl. L15, L16, M6, Apaterm).
- Şerbeştii Vechi, între orele 08.30 – 10.30: Străzile Bârladului, Berzei, Cireşului, Comerţului, Eternităţii, Gârlei, Mărului, Parcului, Plajei, Salciei, Şcolii, Siret, Viilor, Vişinului şi zona Dicorland (lucrare reprogramată).
- Tecuci, între orele 09.00 – 15.00: Cartier Criviţeni (str. Plugului – parţial, C-tin Radovici, Lascarov Moldoveanu, Perilor) şi SPP 9 Furceni.
- Hanu Conachi, între orele 09.00 – 17.00: Zona de intrare dinspre Galaţi (partea stângă până la str. Gării).
- Moscu, între orele 09.00 – 17.00: Zona de intrare dinspre Târgu Bujor până la cuibar şi zona CAP.
- Şendreni, între orele 10.30 – 17.30: Lucrare reprogramată (fără consumatori afectaţi direct).
Miercuri, 4 martie 2026
- Galaţi, între orele 08.00 – 12.00: Cartier Micro 20 (Blocuri: D2, L2, E3, E2, K, G3; Hotel Magnus, Club Only One, Banca Transilvania).
- Tecuci, între orele 09.00 – 15.00: Str. Plugului (parţial) şi Blocul E 1 A.
Joi, 5 martie 2026
- Galaţi, între orele 08.00 – 12.00: Cartier Ţiglina 1 (Bl. C16, E2, E3 şi Grădiniţa Mihai Eminescu).
- Tecuci, între orele 09.00 – 15.00: Cartier Criviţeni (str. Plugului – parţial, C-tin Radovici, Lascarov Moldoveanu, Perilor) şi SPP 9 Furceni.
- Moscu, între orele 09.00 – 17.00: Zona de intrare dinspre Târgu Bujor până la cuibar şi zona CAP.
- Şerbeştii Vechi, între orele 13.00 – 15.00: Străzile Bârladului, Berzei, Cireşului, Comerţului, Eternităţii, Gârlei, Mărului, Parcului, Plajei, Salciei, Şcolii, Siret, Viilor, Vişinului şi zona Dicorland (lucrare reprogramată).
Vineri, 6 martie 2026
- Tecuci, între orele 09.00 – 15.00: Str. Plugului (parţial).
- Comuna Poiana, între orele 09.00 – 15.00: Întrerupere totală.
Pentru informaţii suplimentare, consumatorii pot apela numărul de telefon 0236 929 sau Telverde 0800 500 205. De asemenea, informaţiile sunt disponibile pe www.distributie-energie.ro, la secţiunea Suport/Întreruperi energie electrică.
„Ne cerem scuze pentru neplăcerile cauzate de aceste întreruperi (planificate), care sunt însă necesare pentru asigurarea unei bune funcţionări a instalaţiilor”, a transmis DEER Galaţi.
