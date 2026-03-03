În martie încep lucrările la Spitalul Regional Iași

Alexandru Rogobete susține că la jumătatea lunii martie vor începe lucrările de ridicare a Spitalului Regional de la Iaşi, al cărui contract de finanţare a fost semnat în noiembrie 2025.

Ministrul sănătății a mai precizat, luni seară, la Medika Tv, că pentru acest spital a fost plătit un avans în valoare de aproximativ 20 de milioane de euro și că pe teren se instalează, în prezent, echipamentele necesare pentru începerea şantierului.

„Este estimat ca din 15 martie să înceapă efectiv lucrările. A mai rămas o porţiune de pământ care trebuie excavată, acum se excavează pentru că acolo a fost un sit arheologic, un cimitir găsit în momentul în care s-a făcut fundaţia, dar lucrările sunt în grafic şi, foarte important, deşi a existat o contestaţie de aproape 8 luni, proiectul este încă în grafic”, a afirmat ministrul Alexandru Rogobete, conform News.ro.

Amintim că, pe 30 octombrie 2025, a fost emis Ordinul de Începere a lucrărilor pentru Spitalul Regional de Urgență Iași. Contractul pentru faza a II-a (construcția propriu-zisă) a fost semnat cu grupul turc CCN.

Amplasat în zona Moara de Vânt – Iași, spitalul va deservi peste 1,5 milioane de locuitori din regiunea Nord-Est, oferind servicii medicale moderne, bloc operator integrat, heliport, spații de învățământ universitar și cercetare medicală.

Proiectul este conceput conform standardului nZEB (clădire cu consum aproape de zero energie) și va integra panouri fotovoltaice, sisteme inteligente de management al energiei (BMS) și alte soluții de eficiență energetică, contribuind la reducerea amprentei de carbon și a costurilor de operare.

Valoarea totală a proiectului este de peste 3,2 miliarde de lei.

Stadiul proiectelor spitalelor regionale din Cluj și Craiova

În ceea ce priveşte Spitalul Regional de la Cluj, ministrul sănătății estimează că în luna aprilie se va semna contractul, după soluționarea unor contestații la licitație.

Proiectul Spitalului Regional de Urgență Cluj reprezintă cea mai importantă investiție medicală din regiunea Transilvaniei, fiind localizat în comuna Florești, pe strada Avram Iancu. În prezent, în martie 2026, șantierul se află într-o etapă de tranziție majoră după ce prima fază a lucrărilor, care a presupus excavarea terenului și devierea rețelelor de utilități, a fost finalizată cu succes.

Autoritățile sunt acum în proces de atribuire sau demarare a contractului pentru faza a doua, care vizează construcția propriu-zisă a clădirii și dotarea acesteia cu echipamente medicale de ultimă generație.

Structura spitalului este una complexă, fiind prevăzută cu un regim de înălțime de șapte niveluri, inclusiv subsol și un etaj tehnic superior unde va fi amplasat heliportul. Capacitatea totală este stabilită la 849 de paturi, unitatea urmând să funcționeze ca un centru de excelență organizat pe șase centre clinice specializate, precum cel de traumă, cel pentru mamă și copil sau centrul abdominal.

Această abordare va permite pacienților să primească îngrijiri integrate într-un singur loc, eliminând necesitatea transferului între diverse spitale vechi din centrul orașului Cluj-Napoca.

Ministrul a făcut referire și la cel de-al treilea spital regional, cel de la Craiova, acolo unde lucrările avansează, construcţia fiind ridicată până la etajul 1.

Spitalul Regional de Urgență Craiova este situat în partea de nord-est a orașului, în zona Ghercești. Șantierul este unul de amploare, implicând ridicarea unei clădiri moderne cu un regim de înălțime de șapte niveluri, care va găzdui peste 800 de paturi de spitalizare continuă.

Unitatea va fi dotată cu tehnologie modernă, inclusiv un centru avansat de imagistică, peste 20 de săli de operație și un departament de primiri urgențe dimensionat să preia cazuri critice din cinci județe limitrofe.

