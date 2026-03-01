Polițiștii locali au atras atenția proprietarului încă din 2023

Decizia unei femei din Iași de a-și extinde locuința veche, fără a avea autorizație de la primărie, o va costa scump. Judecătorii ieșeni au decis, recent, că proprietara trebuie să demoleze tot ce a construit în plus, potrivit BZI.ro.

Polițiștii locali din Iași s-au sesizat din oficiu despre această situație încă din anul 2023, constatând că la un imobil situat în municipiul Iași, str. Moara de Vânt, au fost executate lucrări de extindere atât pe orizontală, cât și pe verticală. Imobilul respectiv a fost transformat din regim parter în regim de înălțime parter + 1 etaj și șarpantă, fără a fi emisă o autorizație de construire eliberată de către autoritatea publică locală.

Polițiștii locali au sancționat contravențional proprietarul imobilului. „Ca măsură complementară, s-a dispus, prin procesul-verbal de constatare a contravențiilor, intrarea în legalitate prin obținerea autorizației de construire, dacă condițiile urbanistice permit acest lucru, în caz contrar, desființarea/demolarea lucrărilor de construire executate nelegal”, a transmis Liviu Zanfirescu, directorul general al Poliției Locale Iași, potrivit publicației citate.

Deși a fost sancționată de către polițiști, proprietara a continuat să extindă locuința și în anii următori, fără a intra în legalitate. Cazul a ajuns în cele din urmă în instanță.

Obligată de instanță să demoleze ce a construit fără autorizație

Judecătoria Iași a decis, pe 24 februarie 2026, că proprietara are termen trei luni ca să desființeze construcția neautorizată de la data rămânerii definitive a hotărârii. Precizăm că decizia instanței poate fi atacată cu apel.

„Dispune desființarea construcției realizate nelegal de către pârâtă (…), fără a deține autorizație de construire eliberată de Primăria Municipiului Iași, și individualizate prin procesul-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, seria IS nr. 002141 din data de 20.12.2023, încheiat de agentul constatator din cadrul Poliției Locale Iași. Stabilește un termen de 3 luni de la data rămânerii definitive a prezentei sentințe civile pentru desființarea construcției edificate fără autorizație de construire. În cazul neîndeplinirii obligației stabilite în sarcina pârâtei, în termenul de 3 luni de la data rămânerii definitive a prezentei sentințe civile, autorizează primarul municipiului Iași să aducă la îndeplinire măsurile dispuse de către instanță prin prezenta sentință civilă, cu sprijinul organelor de poliție, cheltuielile urmând a fi suportate de către pârâtă”, se precizează în hotărârea Judecătoriei Iași.

Decizia instanței nu este definitivă. „Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. Cererea pentru exercitarea căii de atac a apelului se depune la Judecătoria Iaşi”, se mai arată în hotărârea judecătorilor.

