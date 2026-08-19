Aplicația bancară, o tentație prea mare

Victima, un bărbat care lucra, în 2019, în Suedia pentru a-și sprijini familia, reușise să strângă suma de 4.000 de euro, relatează Ziarul de Iași. Banii erau destinați evenimentului festiv pe care fiica sa îl organiza în Suedia, țară în care tânăra s-a stabilit.

Aflat la prima experiență de muncă în străinătate, bărbatul a întâmpinat dificultăți chiar din prima lună. După ce și-a încasat primul salariu pe cardul bancar, acesta a descoperit că nu își poate retrage banii în numerar de la bancomatele din Suedia, din cauza unor limitări tehnice ale cardului său emis în România.

Constâns de situație, el s-a resemnat să folosească cardul doar pentru cumpărături de valoare mică, efectuate rapid prin opțiunea contactless în magazinele locale. Pentru că nu era obișnuit cu utilizarea instrumentelor de plată digitale și nu acorda o atenție sporită securității, bărbatul obișnuia să își lase cardul la vedere, prin cameră, la îndemâna oricui.

Întrucât întâmpina dificultăți în utilizarea aplicației Facebook, Costel D. i-a cerut ajutorul unui coleg mai tânăr pentru a-i configura setările contului.

Profitând de încrederea acordată și de faptul că datele cardului bancar erau deja salvate în dispozitiv pentru plăți rapide, suspectul a preluat controlul asupra tranzacțiilor. Fără ca proprietarul să bănuiască ceva, Ionuț Ciornei a început să efectueze achiziții succesive pe internet.

Astfel, bărbatul a plasat comenzi masive pe site-uri de specialitate, achiziționând lansete de ultimă generație, mulinete profesionale, momeli și diverse accesorii destinate pescuitului sportiv.

Aflarea adevărului și intervenția poliției

Suma de 4.000 de euro a fost epuizată rapid, iar bărbatul a realizat că a fost păcălit abia în momentul în care a încercat să efectueze o plată și a descoperit că, de fapt, contul său era golit.

Anchetatorii au identificat rapid suspectul pe baza datelor de livrare folosite la comenzi. Inculpatul a fost condamnat la doi ani de închisoare, dar cu suspendarea executării pe durata unui termen de supraveghere de doi ani. Ciornei a fost, de asemenea, obligat și la plata către Costel D. a 3.000 de euro, reprezentând restul de bani încă nereturnați și daune morale pentru gestul comis. Hotărârea Tribunalului nu este încă definitivă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE