Isteria cumpărăturilor a izbucnit imediat după deschiderea ușilor. În încercarea de a prinde cele mai bune oferte înainte să se epuizeze stocurile, zeci de clienți au uitat complet de regulile elementare de bun-simț, relatează Bihoreanul.

Articolele de îmbrăcăminte au fost smulse de pe umerașe, cutiile au fost rupte, iar rafturile au fost golite în doar câteva minute, fără ca cineva să mai așeze produsele nedorite la locul lor.

Magazinele Hervis Sport din Oradea au fost luate cu asalt de sute de cumpărători în ultimele zile, după ce rețeaua de magazine a anunțat o campanie masivă de reduceri de 50% la toate produsele din stoc. Vânzărilor spectaculoase le-a urmat însă un scenariu dezolant, cu mormane de haine aruncate direct pe jos și cozi imense la casele de marcat.

Deși mulți dintre cei prezenți s-au limitat la cumpărături civilizate, o parte dintre clienți a transformat raioanele într-un adevărat câmp de luptă. Oamenii au răscolit rafturile, au smuls articolele vestimentare de pe umerașe și au abandonat haine, cutii de pantofi și accesorii direct pe podea, pe unde s-a nimerit, după ce au constatat că nu li se potrivesc mărimile.

Filmate și publicate pe rețelele de socializare, scenele au adunat rapid mii de distribuiri și un val uriaș de reacții critice din partea internauților, scandalizați de lipsa de respect arătată față de munca angajaților și față de bunurile din magazin.

Comentariile dure nu au întârziat să apară, mulți acuzând lipsa de educație a celor care au devastat spațiul comercial în goana după ieftiniri. „Doamne ferește! Dă-i românului reduceri, că el îți arată cine-i! Ne lipsește încă multă educație și bun-simț”, a concluzionat o internaută într-unul dintre cele mai distribuite mesaje din mediul virtual.

Campania de reduceri masive la Hervis vine în contextul în care rețeaua este preluată de gigantul britanic Frasers Group. Magazinele devin Sports Direct.

Retailerul austriac de articole sportive Hervis, o subsidiară a grupului SPAR, și-a vândut afacerile din Ungaria și România, în noiembrie 2025, către compania britanică Frasers Group, cunoscută anterior ca Sports Direct. Tranzacția vizează 49 de magazine în România și 29 în Ungaria, angajații din cele două țări urmând să fie preluați de noul proprietar.

Tranzacția include 29 de magazine în Ungaria (Hervis Sport és Divatkereskedelmi Kft.) și 49 în România (Hervis Sport and Fashion srl.).



