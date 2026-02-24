Ce au descoperit comisarii de mediu

Sancțiunea a venit în urma unui control de verificare a stadiului în care se află proiectul de amenajare și reabilitare a depozitelor de deșeuri petroliere din incinta societății.

Conform autorităților, compania nu a respectat graficul de lucrări asumat pentru tratarea solului contaminat și a gudronului acid, încălcând astfel termenele stabilite la controalele precedente.

Prin această întârziere, operatorul economic a încălcat prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului.

Noile măsuri impuse

Pe lângă amenda substanțială aplicată marți, comisarii Gărzii de Mediu au dispus o nouă măsură fermă: rafinăria este obligată să reia și să respecte cu strictețe lucrările de tratare a solului, conform graficului de execuție, încadrându-se în noul termen-limită stabilit de autorități.

