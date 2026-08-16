„Se înregistrează valori ridicate de trafic pe arterele rutiere principale dinspre destinaţiile turistice de la mare şi de pe Valea Prahovei către Capitală. Se circulă în coloană pe DN 1 Braşov-Ploieşti, între staţiunile Predeal şi Buşteni, pe sensul către Ploieşti, iar în celălalt sens între Poiana Ţapului şi Buşteni, dar şi pe tronsonul cuprins între localităţile Nistoreşti şi Comarnic”, anunță Centrul Infotrafic.

Polițiștii recomandă folosirea unor trasee alternative pentru evitarea zonelor aglomerate și folosirea rutelor alternative:

Bucureşti – Autostrada A3 – Ploieşti – Cheia – DN 1A – Braşov;

Bucureşti – Autostrada A1 – Piteşti – Câmpulung – DN 73 – Râşnov;

Bucureşti – DN 71 – Târgovişte – DN 72A – Câmpulung – DN 73 – Râşnov;

Bucureşti – Târgovişte – DN 71 Sinaia.

Probleme sunt și pe Autostrada A2 Constanța – București. Se circulă cu dificultate pe sensul către Capitală, între kilometrii 157 și 147, în zona Cernavodă-Fetești.

La kilometrul 145 a avut loc și un accident în care au fost implicate patru autovehicule. Evenimentul s-a soldat doar cu pagube materiale, iar mașinile au fost scoase pe banda de urgență. Nu sunt restricții pe benzile 1 și 2.

Aglomerație este și pe DN 39, între Lazu și Tuzla, pe ambele sensuri.

O altă zonă cu probleme este DN 7 Pitești – Sibiu, unde traficul este aglomerat în localitățile Călimănești și Căciulata.

Pentru cei care se întorc de pe litoral și vor să evite A2, Poliția recomandă următoarele variante:

DN 2A Constanţa – Hârşova – Slobozia – Urziceni – DN 2 – Bucureşti;

A2 – Feteşti sau Drajna – DN 3A – Lehliu-Gară – DN 3 – Fundulea – Bucureşti;

DN 3 Constanţa – Murfatlar – Adamclisi – Ostrov (traversare cu bacul) – Călăraşi – DN 21 Călăraşi – Drajna – A2 Drajna – Bucureşti (sau, din municipiul Călăraşi – DN 3 – Lehliu-Gară – Fundulea – Bucureşti).

Centrul Infotrafic le recomandă conducătorilor auto să păstreze o distanță suficientă între mașini și să evite depășirea coloanelor.

De asemenea, șoferii sunt sfătuiți să își planifice traseul și să ia în calcul rutele alternative.

Poliția recomandă, totodată, atenție sporită la schimbarea benzilor, semnalizarea din timp a manevrelor și evitarea oricăror activități care pot distrage atenția de la condus.

„În nicio situație, nu urcați la volan obosiți sau dacă au consumat alcool ori substanțe interzise!”, mai transmit polițiștii.

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