Cei trei bulgari au constituit un grup infracțional organizat cu scopul de a fura datele cardurilor de combustibil și de a le folosi pentru a alimenta propria flotă de camioane.

Modul de operare

Gruparea viza în special benzinăriile de tip self-service (autodeservire) din parcul industrial Ploiești, dar și din municipiu.

Mecanismul fraudei era bine pus la punct. Suspecții instalau echipamente speciale de skimming pe aparatele POS ale benzinăriilor.

Când alți șoferi (angajați ai diverselor societăți comerciale) plăteau pentru combustibil, dispozitivele copiau în secret informațiile de pe cardurile lor.

Unul dintre suspecți, care deține o firmă de transport cu rute prin România, folosea datele clonate pentru a-și alimenta propriile camioane de marfă. Tranzacțiile frauduloase au avut loc la stații peco din județele Ilfov, Giurgiu și Constanța.

Flagrantul și intervenția autorităților

Rețeaua a fost destructurată în momentul în care unul dintre suspecți a fost prins în flagrant de autorități, exact în timp ce demonta un dispozitiv de skimming de pe un aparat POS.

În urma percheziționării camionului său, anchetatorii au descoperit și alte echipamente similare, pregătite pentru a fi utilizate.

Până în acest moment al anchetei, prejudiciul adus companiilor păgubite se ridică la suma de 30.000 de lei.

Ce acuzații li se aduc

Procurorii DIICOT (Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism) – Serviciul Teritorial Ploiești i-au reținut inițial pe cei doi cetățeni bulgari.

Ulterior, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Prahova a admis propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Aceștia sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat, deținerea de instrumente în vederea falsificării de valori, accesul ilegal la un sistem informatic și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos.

