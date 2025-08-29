Înainte de ședința de guvern, premierul Ilie Bolojan se va întâlni cu reprezentanții Consiliului Național Tripartit, sindicatele și patronatele. Aceștia pot face recomandări cu privire la proiect, în contextul protestelor unor categorii afectate.

Ce cuprinde pachetul 2 de măsuri fiscale

Cele șase proiecte acoperă domenii precum fiscalitate, reforma companiilor de stat, reforma instituțiilor autonome (ANRE, ASF, ANCOM), reforma în sănătate, pensiile magistraților și reforma administrației locale.

Una dintre măsurile importante măsuri este creșterea vârstei de pensionare la 65 de ani.

Inițial, proiectul prevedea o perioadă de tranziție de 10 ani, dar ar putea fi modificat pentru o tranziție mai lungă, de 15 ani.

Alte măsuri includ:

Tăierea a 25% dintre posturi la nivelul administrației locale

Reforma companiilor de stat

Reducerea indemnizațiilor mari

Diminuarea numărului de membri din consiliile de administrație

Procesul de aprobare al pachetului 2 de măsuri fiscale

După aprobarea în ședința de guvern, Executivul condus de Ilie Bolojan își va angaja răspunderea în Parlament, cel mai probabil luni. Este posibil ca Guvernul să mai integreze unele amendamente propuse de parlamentari.

Ședința de angajare a răspunderii va fi relativ neobișnuită, deoarece Guvernul își va asuma răspunderea pentru șase pachete separate.

Recomandări Bărbat condamnat la doar 2 ani cu suspendare și 2.000 de euro daune morale, după ce a abuzat-o sexual pe minora pe care o avea în plasament. Motivarea instanței, ținută la secret

În ceea ce privește pensiile magistraților, acestea vor rămâne la 70% din venitul net anterior, conform informațiilor disponibile.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE