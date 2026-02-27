Cum s-a produs accidentul

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Sibiu și citate de Observator News, accidentul a avut loc pe strada Octavian Goga, în apropiere de intersecția cu strada Ion Rațiu, din localitatea Șelimbăr.

„Din primele verificări efectuate la faţa locului a reieşit că un copil în vârstă de 11 ani, lăsat nesupravegheat o scurtă perioadă de timp, s-a urcat la volanul maşinii mamei, aflată lângă autoturism, a pornit motorul, moment în care autoturismul s-a pus în mişcare în faţă, lovind femeia, care a rămas prinsă între autoturism şi zidul unui imobil”, au transmis polițiștii.

Mașina s-a deplasat înainte, iar impactul a fost suficient de puternic încât femeia să fie strivită de zid.

În ce stare se află femeia

Reprezentanții ISU Sibiu au anunțat că victima, în vârstă de 48 de ani, a suferit un traumatism de bazin. Ea a fost transportată conștientă la Spitalul Clinic de Urgență Sibiu, pentru investigații și îngrijiri medicale.

Polițiștii Biroului Rutier Sibiu continuă cercetările pentru a stabili exact toate circumstanțele producerii accidentului și pentru aplicarea măsurilor legale.

Accidentul s-a produs după ce copilul ar fi fost lăsat pentru scurt timp nesupravegheat în interiorul autoturismului. Ancheta este în desfășurare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE