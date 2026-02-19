Odată cu onorarea acestei comenzi, numărul vehiculelor livrate de companie pe străzile orașului de pe Bega va ajunge la un total de 50.

Noua investiție are o valoare de 105,8 milioane de lei (fără TVA) și beneficiază de finanțare europeană prin Programul Regional Vest 2021-2027 (axa de mobilitate urbană sustenabilă).

3 module în loc de 5

O noutate tehnică importantă adusă de acest contract este configurația vehiculelor. Pentru a se integra optim în infrastructura existentă și a răspunde fluxurilor reale de călători, noile tramvaie vor fi construite cu 3 module, fiind mai compacte comparativ cu modelele anterioare (formate din 5 module) aflate deja în circulație.

Potrivit administrației locale, garniturile vor fi introduse cu prioritate pe liniile 7 și 9, zone unde este o nevoie stringentă de modernizare a capacității de transport.

Transportul public, folosit de peste jumătate dintre timișoreni

Primarul Dominic Fritz a subliniat că datele statistice de anul trecut justifică pe deplin aceste eforturi financiare.

În anul precedent, s-au înregistrat 177 de milioane de călătorii, iar 53% dintre timișoreni au apelat la serviciile de transport public.

„Sunt cifre care ne obligă să oferim servicii tot mai bune pentru cei care deja folosesc transportul public, dar și să facem acest sistem suficient de atractiv pentru ca și mai mulți oameni să aleagă tramvaiul, autobuzul sau troleibuzul”, a declarat Dominic Fritz.

Reacția producătorului

Reprezentanții companiei Bozankaya au salutat viziunea municipalității și decizia de a personaliza comanda.

„Fiecare oraș are particularitățile sale operaționale. Prin configurarea tramvaielor în variantă cu 3 module, oferim Timișoarei o soluție optimizată. Obiectivul nostru este să livrăm vehicule care nu doar îndeplinesc standarde tehnice înalte, ci generează eficiență pe termen lung pentru operator și confort sporit pentru comunitate”, a spus Aytunç Günay, președintele Consiliului de Administrație al Bozankaya

Bozankaya este un jucător major pe piața vehiculelor ecologice, cu o experiență de 36 de ani și facilități de producție de 100.000 mp la Ankara.

După investiții de peste 50 de milioane de euro în cercetare și dezvoltare, a devenit în 2018 prima companie turcă exportatoare de trenuri de metrou.