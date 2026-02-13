Semnarea acordului a avut loc în această săptămână, iar finalizarea este condiționată de aprobarea Consiliului Concurenței. Termenii financiari rămân confidențiali, conform înțelegerii dintre părți. Preluarea operațiunilor și a portofoliului de clienți Maxbet va permite integrarea acestui brand în ecosistemul Super.

Adam Lamentowicz, Chief Commercial Officer CEE al Super, a declarat: „Achiziția Maxbet se aliniază strategiei noastre de consolidare în regiunea CEE și ne amplifică capacitatea de a construi un ecosistem de divertisment competitiv, adaptat așteptărilor clienților din fiecare regiune. România este un pilon esențial al planului nostru de creștere, iar această tranzacție ne permite să accelerăm dezvoltarea operațională și comercială, printr-un portofoliu diversificat de branduri și o comunitate de clienți bine definită.”

De asemenea, Manuel Bauer, CEO al Maxbet Online, a spus următoarele: „România este una dintre cele mai competitive piețe de gaming din Europa, ceea ce se reflectă și în nivelul de dedicare și excelență operațională demonstrat de Maxbet. Integrarea în Grupul Super marchează următoarea etapă a acestei evoluții. Prin accesul la resursele și platforma tehnologică oferite de Super, precum și prin valorificarea expertizei operaționale comune, Maxbet aduce o capacitate dovedită de execuție locală și o experiență solidă în dezvoltarea produselor de divertisment.”

Clienții Maxbet își vor păstra accesul la serviciile actuale fără întreruperi, beneficiind totodată de resursele extinse ale Super. Super urmărește să crească stabilitatea și oportunitățile pe termen lung pentru echipa Maxbet, conform aceluiași comunicat de presă.

