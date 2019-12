De Valentina Postelnicu, Sorin Cioponea (foto),

UPDATE ora 17.00 Premierul Ludovic Orban a anunţat că renunţă la modificarea calculului privind sporul bugetarilor de condiţii vătămătoare.

„Inițial, propunerea noastră privind sporurile bugetarilor pentru condiții vătămătoare a fost să avem un cuantum fix (25% din salariul minim brut, adică circa 500 lei – n.red). Așa ni s-a părut corect. În schimb, afectează bugetul de stat și legea plafoanelor. Pe de altă parte, sporul vechi de 15% din salariul brut de bază a făcut pate din contractele colective de muncă pe ramură.

Despre interdicția de a cumula salariul la stat cu pensia, la stat, Orban a spus că au fost acceptate amendamente pentru a arătat că Guvernul nu este rupt de realism.

„Am acceptat amendamentul privitor la anumite excepții: învățământul preuniversitar, în special în rural, nu există cadre didactice și predau mulți pensionari. Am acceptat această excepție pentru învățământul preuniversitar. Am acceptat excepția pentru însoțitorii persoanelor cu handicap. Am acceptat excepții pentru unele companii, precum CFR Marfă. Există mulți angajați care se ocupă de angajarea traficului care sunt și pensionari. Legat de interdicția cumulului pensiei cu salariul la stat, am mai făcut excepții la Școala Superioară de Aviația Civilă și la Academia Română, unde foarte mulți angajați sunt pensionari”, a mai spus şeful Executivului.

În plus, în şedinţa de Guvern s-a decis că mai multe categorii sociale vor fi exceptate de la interdicţia de a cumula pensia şi salariul.

Este vorba despre profesorii din mediul preuniversitar și a însoțitorilor persoanelor cu handicat (amendament Pro România), dar și a unor angajați din companii precum CFR Marfă.

