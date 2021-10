Sute de copii din sectorul 4 învață în containere fără autorizație de securitate la incendiu

„Pentru corpurile de clădire aferente Școlii Gimnaziale Ienăchiță Văcărescu, din Calea Șerban Vodă, nr. 62-64, sector 4, București, nu a fost emisă autorizația de securitate la incendiu”, este răspunsul Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) București-Ilfov din 15 septembrie la sesizarea lui Guilhem Moulin, membru USR-PLUS și fost consilier local la sectorul 4.

Libertatea a prezentat săptămâna trecută cazurile a 12 școli, grădinițe și licee din sectorul condus de primarul Daniel Băluță care au fost relocate pentru că prezintă risc seismic și au nevoie de consolidări. Lucrările la aceste clădiri nu au început, în unele cazuri au trecut deja doi ani.

Guilhem Moulin a câștigat recent în instanță un proces în care primarul Daniel Băluță l-a dat în judecată pentru o postare de pe Facebook. Moulin a scris, la începutul primăverii, că Marian Goleac și Cristian Zărescu, despre care edilul a spus că nu mai lucrează în primărie, sunt tot în instituție. Băluță spune că a fost afectat de postare și i-a cerut 200 de lei fostului consilier USR-PLUS

Plângere penală

În lipsă de alte spații, unii copii au fost mutați în construcții modulare. Spre exemplu, elevii din clasele primare și gimnaziale de la Colegiul Mihai Eminescu fac orele în containerele montate în curtea Școlii Ienăchiță Văcărescu, evacuată la rândul ei pentru consolidare.

Și nu doar autorizația de incendiu lipsește. Poliția Locală a Municipiului București a făcut plângere penală la Parchet după ce a constatat lipsa autorizației de construcție pentru containerele modulare din curtea Școlii Ienăchiță Văcărescu, potrivit G4 Media.

Containerele modulare din curtea Școlii Ienăchiță Văcărescu. Foto Vlad Chirea

„Au fost sesizate organele de urmărire penală – respectiv Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, solicitându-se verificarea acestui caz și dispunerea măsurilor legale ce se impun împotriva persoanei/persoanelor ce se fac vinovate, precum și desființarea lucrărilor executate ilegal şi aducerea imobilului la starea inițială”, a spus Poliția Locală a Municipiului București într-un răspuns pentru G4Media.ro, din august anul acesta.

Guilhem Moulin a sesizat în luna mai Ministerul Culturii în legătură cu containerele de la „Ienăchiță Văcărescu”. Școala gimnazială din Calea Șerban Vodă, nr. 62-64, este monument istoric, fiind prima școală laică din Capitală.

Autorizații lipsă și la containerele din curtea Liceului Traian Vuia

Elevii de la Liceul de Metrologie Traian Vuia au fost și ei mutați în două construcții din containere de câte 1.380 de metri pătrați și 34 de clase, montate în curtea liceului. Aici studiază și elevii de la Liceul Mircea Vulcănescu.

Primarul sectorului 4, Daniel Băluță | Foto: Agerpres

„Sectorul 4 are soluții pentru infrastructura educațională. Am arătat că se poate să construim de la zero, în nici trei luni, spațiile necesare pentru 1.500 de copii. (…) Noile clădiri nu sunt doar foarte frumoase, ci, poate cel mai important, oferă elevilor condiții de maximă siguranță”, spunea primarul Daniel Băluță în septembrie anul trecut, într-un comunicat de presă în care anunța inaugurarea construcțiilor modulare de la „Vuia”.

Fostul consilier local USR-PLUS Guilhelm Moulin a sesizat autoritățile și în acest caz.

Liceul de Metrologie Traian Vuia. Foto Vlad Chirea

Astfel, Inspectoratul de Stat în Construcții a cerut primăriei să oprească orice fel de viitoare lucrări, conform răspunsului primit de Moulin în data de 24 august. Containerele erau însă deja finalizate.

În comunicatul de presă în care anunța inaugurarea containerelor, primarul sectorului 4 spunea că școala este „autorizată ISU”. Potrivit informațiilor Libertatea, construcția modulară de la „Traian Vuia” nu are autorizație de la ISU. Ziarul a solicitat un răspuns oficial din partea ISU București.

Libertatea a solicitat un punct de vedere Primăriei Sectorului 4 și îl va publica de îndată ce îl va primi.

Conform legii, clădirile și spațiile amenajate în clădiri cu destinația de învățământ cu aria mai mare sau egală cu 150 de metri pătrați au nevoie de aviz și autorizație de securitate la incendiu. De altfel, și Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor spune că „începerea lucrărilor de execuţie la construcţii şi amenajări noi, de modificare a celor existente şi/sau schimbarea destinaţiei acestora, precum şi punerea lor în funcţiune se fac numai după obţinerea avizului sau autorizaţiei de securitate la incendiu, după caz”.

Ce spunea Primăria S4 acum câteva luni despre lipsa autorizațiilor ISU

În luna mai a acestui an, consilierul USR Cristina Bălan a cerut Direcției de învățământ a primăriei informații despre unitățile școlare care au sau urmează să obțină autorizațiile de securitate la incendiu.

„În ceea ce privește unitățile de învățământ care nu au obținut încă autorizația ISU, vă informăm faptul că se depun toate diligențele necesare în vederea obținerii acesteia”, a fost răspunsul Direcției de învățământ.

O problemă mai veche

În 2019, Pressone scria despre cum Inspectoratul pentru Situații de Urgență nici măcar nu a fost informat de existența noilor containere modulare în care învață peste 1.400 de elevi din București. Și cum nicio astfel de construcție nu avea, deci, autorizație de securitate la incendiu pentru că nicio primărie nu a cerut.

Puși în fața situației, primarii de-atunci ai sectoarelor s-au declarat convinși că nu au nevoie de astfel de autorizații, iar Inspectoratul Școlar a spus că reprezintă o soluție temporară „bună”, pentru că sunt „module care oferă toate condițiile de studiu”.

