Tânără româncă, moartă pe autostrada A25 din Italia

Autoturismul, un Volkswagen Taigo, circula în direcția Roma și era condus, potrivit primelor reconstituiri, de femeia de 36 de ani. Pe scaunul din dreapta se afla S.G., un bărbat de 37 de ani din provincia Pescara, fostul ei partener, iar pe bancheta erau fiica Sidoniei, D.A.I., în vârstă de 18 ani, și o altă femeie, L.A., o româncă de 34 de ani, și ea barmaniță.

Cei patru plecaseră din Montesilvano, unde locuiau, spre Viterbo, fiind chemați de o urgență familială.

Filmul tragediei: Sidonia a fost aruncată din mașină

Puțin după ora 11.00, din cauze aflate încă în curs de stabilire, șoferița a pierdut controlul volanului, autoturismul a derapat și s-a răsturnat. După bubuitura surdă a impactului s-a lăsat liniștea, iar primii șoferi care au ajuns la fața locului au înțeles imediat gravitatea situației. La câțiva metri de mașină se afla trupul neînsuflețit al Sidoniei.

Apelul la numărul unic de urgență 112 a fost dat imediat. La fața locului au intervenit ambulanțele serviciului 118 din Tagliacozzo, pompierii, poliția rutieră și o echipă a companiei Autostrada dei Parchi. Elicopterul medical de la spitalul San Salvatore din LAquila a decolat, dar a fost nevoit să se întoarcă din cauza condițiilor meteo nefavorabile.

Răniții, în afara oricărui pericol

Pompierii i-au extras pe ceilalți pasageri din autoturism și i-au predat echipajelor medicale. Tentativele de resuscitare a femeii de 36 de ani au fost însă zadarnice.

În timp ce trupul neînsuflețit a fost transportat la morga din Avezzano, răniții au fost supuși investigațiilor în unitatea de primiri urgențe. Cele două femei au suferit doar leziuni superficiale, în timp ce bărbatul prezenta un tablou clinic mai serios, din cauza unei răni adânci la cap.

Medicii au decis să îl țină sub observație, pentru monitorizarea evoluției stării sale, dar viața lui nu este în pericol. Toți se aflau în stare de șoc și au fost informați despre moartea femeii abia ulterior.

Portretul unei mame pline de viață

Sidonia Nicoleta Paun avea ochi negri, păr lung și închis la culoare și o siluetă impunătoare. O femeie atentă la aspectul său fizic, lucru reflectat și de unul dintre ultimele mesaje publicate pe pagina sa de Facebook, în luna decembrie, după o intervenție de chirurgie estetică.

„Un vis pe care îl port cu mine încă din adolescență, de când am devenit mamă pentru prima dată, acum 18 ani, a devenit realitate”, scria ea. „Am înfruntat cu curaj intervenția nu doar pentru a-mi îmbunătăți corpul, ci mai ales pentru a mă regăsi pe mine. Nu a fost ușor, dar forța viselor este mai mare decât frica”.

Potrivit Il Centro, mesajul, publicat cu puțin peste o lună înainte de tragedie, se încheia cu fraza: „Astăzi începe un nou capitol, făcut din iubire față de mine însămi”.

Sidonia lasă în urmă două fiice. Cea mare tocmai împlinise 18 ani

Viața Sidoniei se învârtea în principal în jurul celor două fiice ale sale: D., care tocmai împlinise 18 ani, și R., în vârstă de 11 ani.

Cele două apar zâmbitoare alături de mama lor în numeroase fotografii publicate pe rețelele sociale, inclusiv în imagini realizate la piscină, în luna august, cu ocazia ultimei aniversări a femeii.

Poliția din Avezzano a deschis o anchetă și continuă cercetările pentru a stabili cauzele exacte care au dus la pierderea controlului autoturismului.

La sfârșitul anului trecut, tot în Italia, o româncă în vârstă de 40 de ani, mamă a două fetițe, a murit pe loc într-un accident înfiorător la Montichiari, o comună în provincia Brescia, după ce mașina ei a intrat pe contrasens și a fost lovită în plin de un camion.

