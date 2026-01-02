Măsura acoperă acum toate autostrăzile din Turcia

Din 2026 a început practica colectării taxelor de drum de la vehiculele cu înmatriculări străine la punctele de control vamal de pe autostrăzi, poduri și tuneluri construite în Turcia.



Direcția Generală a Autostrăzilor din Turcia informează într-un comunicat că această practică, începută în urmă cu câțiva ani prin încasarea taxelor de trecere de pe autostrăzile operate de instituție, a fost extinsă pentru a include și drumurile, podurile și tunelurile realizate în parteneriat public-privat, acoperind astfel toate autostrăzile, potrivit publicației Turkiye.

Valoarea amenzii se majorează proporțional cu durata întârzierii

În comunicat se subliniază că utilizatorii vehiculelor cu numere de înmatriculare străine își pot procura cardurile HGS (sistemul electronic de taxare rutieră) de la punctele de intrare în Turcia.



„Plățile pot fi efectuate la ghișee, prin linkul «Verificare și plată treceri neautorizate» disponibil pe site-ul kgm.gov.tr sau pe site-ul web al autostrăzii respective, introducând numărul de înmatriculare. Dacă nu ați achitat taxa de trecere, trebuie să o plătiți la punctul vamal atunci când ieșiți din Turcia. Puteți achita suma fără penalizare în primele 15 zile de la data trecerii”, potrivit sursei citate.

Pe măsură ce întârzierea crește, amenda devine mai mare. „Pentru întârzieri între 15 și 45 de zile se aplică o amendă egală cu valoarea unei taxe de trecere, iar pentru întârzieri de peste 45 de zile amenda este de patru ori taxa de trecere. Pentru o călătorie fără probleme, verificați informațiile privind trecerile dumneavoastră în Turcia”, a mai transmis instituția.

Amănunte despre taxele de drum din Turcia

Taxele de drum în Turcia sunt de obicei calculate pe baza distanței parcurse și a clasei de vehicul. Tarifele exacte pot varia în funcție de drum, pod sau tunel, potrivit Vintrica.com.

În Turcia, următoarele tronsoane de autostradă sunt supuse taxării. Există o taxă, în special pe autostrăzile din jurul Istanbulului. Autostrăzile sunt prescurtate cu un „O” de la Otoban: O-3: Edirne – Istanbul (Mahmutbey), O-4: Istanbul – Bolu, O-4: Istanbul – Ankara, O-32: Cesme – Izmir, O-31: Izmir – Aydin, O-52: Adana/Cayhan – Sanliurfa, O-51: Iskenderun – Ceyhan, O-21: Nigde – Mersin

O taxă specială este reglementată și pentru: Podul Fatih Sultan Mehmet și Podul Bogazici, Podul Yavuz Sultan Selim, Podul Ozmangazi, Tunelul Avrasya (Tunelul Eurasia), Podul Bosfor.

Este interzisă circulația motocicletelor sau a autoturismelor cu remorci prin tunelul Eurasia.

De asemenea, în Turcia, toate drumuri expres și drumurile naționale sunt scutite de taxă de drum. Doar pe autostrăzi se percepe o taxă de drum bazată pe distanță.

În această țară există un sistem de taxare numit HGS , care a fost dezvoltat pentru a eficientiza transportul și fluxul de trafic la stațiile de taxare. Pentru a utiliza sistemul HGS, proprietarii de vehicule trebuie să atașeze o etichetă HGS pe parbrizul vehiculului și să sincronizeze plăcuța de înmatriculare cu clasa și eticheta vehiculului. Cardul HGS este echipat cu un cip RFID care este legat de un cont aparținând proprietarului vehiculului.

Când treceți pe lângă o stație de taxare cu caseta HGS, cipul RFID este recunoscut automat și valoarea taxei corespunzătoare este debitată din contul dvs. HGS. Cardul HGS poate fi reîncărcat cu majoritatea conturilor bancare. În cazul în care creditul de pe cardul dvs. este insuficient, veți fi informat prin intermediul contului dvs. de utilizator și vi se va cere să îl reîncărcați.

Sistemul HGS este deosebit de benefic pentru turiștii din străinătate fără un cont bancar turc.