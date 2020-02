De Bobi Neacșu,

Fostul ministru de Externe, Teodor Meleşcanu, a fost audiat în calitate de martor în dosarul fostului agent guvernamental la CEDO, care şi-a schimbat pledoaria pentru a-l favoriza pe Liviu Dragnea într-o cauză împotriva României.

„În niciun caz, nu se pune problema cenzurării pentru că agentul CEDO este numit de guvern și are deplină capacitate să promoveze interesele României. Deci, nu există niciun fel de cenzură, niciodată, nici înainte când erau alții pe această poziție, nici după numirea domnului Mocanu, niciodată nu am schimbat o virgulă. Nu am cenzurat pe nimeni, niciodată. Agentul pentru CEDO este cel care din partea guvernului asigura reprezentarea intereselor”, a afirmat Teodor Meleșcanu, joi, la ieșirea din sediul DNA, conform Digi24.

Fostul ministru de Externe spus că nu prea informaţii despre dosarele importante. „Ei își făceau treaba, dacă era nevoie puteam să discutăm dar niciodată nu m-am implicat în formularea întâmpinărilor sau altor”.

Teodor Meleşcanu s-a apărat în faţa presei precizând că nu a avut nicio discuţie cu Liviu Dragnea pe nicio temă. Fostului ministru de Externe nu i s-au părut ciudate argumentele lui Liviu Dragnea care au fost folosite de Viorel Mocanu în fața Curții Europene. „Eu nu pot să știu toate lucrurile care s-au făcut din toate timpurile”.

„Nu văd de ce pentru că nu au fost niciun fel de probleme. Potrivit legislației, agentul pentru CEDO al României, el este responsabil și își asumă toate responsabilitățile pentru memorandumurile pe care le face”, a mai spus Meleşcanu.

Agentul guvernamental pentru CEDO, Viorel Mocanu, a fost eliberat în luna august, la cerere, din funcția de secretar de stat, de către premierul Viorica Dăncilă, potrivit unei decizii publicate în Monitorul Oficial.

Procurorii DNA au deschis la finalul lunii iulie un dosar ce vizează activitatea agentului guvernamental al României la CEDO, iar în urma acestuia, Viorel Mocanu a depus o plângere la Secția de anchetare a magistraților potrivit căreia ar fi anchetat abuziv, în condiție în care funcția deține imunitate.

