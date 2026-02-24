Rezultatele testelor independente realizate de centrul de cercetare VTT confirmă capacitatea excepțională a bateriei companiei finlandeze, potrivit TheEVReport.com.

Performanțele remarcabile „de pe hârtie” au fost confirmate

Conform testelor efectuate de VTT, Donut Battery a atins un nivel de încărcare de 80% în doar 4,5 minute la un ritm de încărcare de 11C, fără a necesita răcire activă.

În plus, bateria a reținut între 98,4 și 99,6% din capacitatea încărcată, chiar și după încărcări rapide la viteze extreme. La un ritm de încărcare de 5C, bateria a ajuns la 100% în puțin peste 12 minute, având întreaga capacitate disponibilă.

Teste în condiții extreme

VTT a analizat viteza de încărcare și comportamentul termic al bateriei în condiții de testare restrictive, fără utilizarea controlului activ al temperaturii.

Testarea a inclus două scenarii diferite de răcire pasivă: primul a utilizat plăci de răcire din aluminiu comprimate ușor pe ambele părți ale celulei, iar al doilea doar una, plasată sub celulă.

Rezultatele au arătat că bateria a funcționat impecabil în ambele cazuri, confirmând performanțele remarcabile ale acesteia.

Avantaj față de bateriile litiu-ion

În timp ce bateriile litiu-ion tradiționale necesită de obicei răcire activă și încarcă la ritmuri de 1C până la 3C, Donut Battery depășește cu mult aceste standarde.

La 5C, bateria Donut a atins 80% din capacitate în aproximativ 9,5 minute, iar la 11C, a ajuns la 80% în doar 4,5 minute și la 100% în puțin peste șapte minute.

„Spre deosebire de alte baterii solid state care necesită presiuni mari de compresie și suportă modificări de volum între 15–20% în timpul ciclurilor de reîncărcare, Donut Battery nu are nevoie de astfel de intervenții speciale sau de sisteme complexe de răcire”, a declarat Ville Piippo, CTO Donut Lab.

Design simplificat și costuri reduse

Un alt avantaj semnificativ al bateriei Donut este simplitatea designului său. Absența cerinței de compresie specială sau de răcire activă reduce costurile și simplifică procesul de integrare la nivel de pachete de baterii.

Această tehnologie oferă soluții mai eficiente și mai economice în comparație cu bateriile tradiționale pe bază de litiu-ion, asigurând totodată o densitate energetică și de putere mai mare.

Testele realizate de VTT confirmă viabilitatea promisiunilor Donut Lab privind încărcarea ultra-rapidă și deschid noi perspective pentru utilizarea acestei tehnologii în domenii diverse, de la automobile electrice până la alte dispozitive energetice.