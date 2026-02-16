Schiul, „campionul” accidentărilor

Deși săniușul, snowboard-ul sau patinajul prezintă riscuri, schiul domină autoritar topul pericolelor.

„Dacă ar fi să facem un clasament al sporturilor de iarnă în funcție de numărul de accidentări, aș pune pe locul 1 schiul, pe locul 2 schiul, iar pe locul 3 tot schiul”, explică Ion Bogdan Codorean.

Pentru a preveni transformarea vacanței într-un coșmar medical, specialistul a sintetizat cele mai frecvente erori comise de turiști pe pârtie.

Doctorul Ion Bogdan Codorean face TOP 5 greșeli pe pârtie care pot duce la accidentări la schi
Dr. Ion Bogdan Codorean

TOP 5 greșeli care duc la accidentări grave

  1. Lipsa de respect față de sport: Schiul nu este o simplă joacă în zăpadă. Necesită echipament specific, pregătire tehnică și responsabilitate. Tratarea superficială a regulilor este prima cauză a incidentelor.
  2. Capcana relaxării pe zonele plate: Contrar așteptărilor, majoritatea accidentărilor nu au loc pe pantele abrupte, ci în zonele ușoare, unde schiorii se relaxează, se uită la telefon sau la peisaj. „Când viteza este mică, la o căzătură schiurile nu sar din legături, creând o pârghie care distruge genunchii”, explică medicul.
  3. Lipsa încălzirii: Mulți turiști intră pe pârtie după un an de pauză, fără pregătire fizică, așteptându-se să schieze la același nivel ca în sezonul trecut. Corpul trebuie reobișnuit treptat cu efortul.
  4. Supraestimarea propriilor forțe: Alegerea unei pârtii peste nivelul de pregătire este o greșeală clasică. Începătorii sunt sfătuiți să apeleze la instructori.
  5. Oboseala și alcoolul: Continuarea schiului pe fondul epuizării sau consumul de alcool („curajul lichid”) la barurile de pe munte duc la pierderea controlului și la accidentări.

Ce facem în caz de accident

Cele mai frecvente traume sunt rupturile de ligament încrucișat anterior (LIA) și de menisc, afecțiuni care, din păcate, se tratează preponderent chirurgical.

Medicul avertizează asupra „capcanei adrenalinei”: mulți schiori, deși accidentați, încearcă să mai facă o coborâre pentru a vedea dacă „e grav”.

„Sunt riscuri enorme. Orice persoană accidentată trebuie să sune la Salvamont și să fie dusă la bază pentru evaluare. Primul popas trebuie să fie la medicul ortoped, nu acasă”, subliniază Ion Bogdan Codorean.

Semnale de alarmă care impun vizita la medic

  • Durere persistentă;
  • Umflarea articulației (genunchiului);
  • Limitarea mobilității sau blocaj articular;
  • Mobilitate anormală a osului (semn de fractură).

Specialistul insistă că amânarea operației în speranța vindecării de la sine este o iluzie care duce la artroză și la distrugerea ireversibilă a articulației.

Recuperarea rapidă depinde de intervenția chirurgicală promptă.

