Accidentul s-a produs când trenul RE 11080, operat de Regio Călători, a lovit victima, care a suferit „leziuni incompatibile cu viața”, conform reprezentanților CFR.

„Echipajele de intervenție au acționat la fața locului, iar cazul a fost preluat de organele abilitate pentru efectuarea cercetărilor. Din punct de vedere tehnic și operațional, circulația feroviară este întreruptă temporar pe ambele fire de circulație între stațiile Valu lui Traian și Basarabi, pentru a permite desfășurarea intervenției și a investigațiilor specifice”, au precizat aceștia.

Trenul IR 16085 a fost reținut în stația Basarabi până la finalizarea cercetărilor efectuate de polițiști. Incidentul face obiectul unei anchete pentru stabilirea circumstanțelor exacte în care s-a produs tragicul eveniment.

