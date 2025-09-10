Cuprins:
8 români au beneficiat de transplant
La Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov au avut loc trei prelevări de organe și țesuturi. Opt pacienți, inclusiv un copil, au beneficiat de transplanturile care le-au redat șansa la viață.
Primul transplant
Pe data de 8 septembrie a avut loc o prelevare de la un donator în vârstă de 33 de ani în urma căreia au fost realizate două transplanturi renale la Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj unui bărbat de 51 de ani și unei femei de 43 de ani. Aceștia făceau dializă de doi ani.
De asemenea, în urma recoltării hepatice s-a efectuat împărțirea ficatului „split liver”. S-au realizat două transplanturi: la un copil de 12 ani și la o femeie de 43 de ani.
Al doilea transplant
Pe 9 septembrie a avut loc o prelevare de la un donator de 52 de ani. În urma acestuia s-au realizat două transplanturi renale la ICUTR Cluj, beneficiari fiind un bărbat în vârstă de 50 ani, aflat pe dializă de 10 ani, și o femeie în vârsta de 41 ani, pe dializă de 2 ani, precum și un transplant hepatic la Institutul Clinic Fundeni la un bărbat de 53 ani.
Al treilea transplant
Pe 10 septembrie a avut loc o prelevare de la un donator de 69 de ani. În urma prelevării s-a realizat un transplant hepatic la un bărbat de 60 de ani cu ciroză și hepatocarcinom la Institutul Clinic Fundeni. De asemenea, s-au prelevat și transplantat cele două cornee, redând vederea unui pacient la Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice București.
Echipa medicală
Aceste realizări au fost posibile datorită eforturilor echipei medicale de la Brașov. Agenția Națională de Transplant îi menționează pe: Dr. Dragoș Grusea, coordonator intraspitalicesc de transplant, Dr. Simona Gălbineanu, KDP și pe asistentele medicale de bloc operator și ATI.
De asemenea, un transplant hepatic cu recoltare minim invazivă a fost realizat cu succes într-un spital din România.
