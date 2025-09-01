Disparițiile misterioase

Fetele au fost răpite între 2002 și 2004 și ținute prizoniere de Ariel Castro până în 2013, când au reușit să evadeze.

Michelle Knight, în vârstă de 21 de ani, a dispărut prima, în august 2002. Ea fusese victima bullying-ului în liceu, abandonase școala și își pierduse custodia fiului. Familia a crezut inițial că a plecat voluntar, dar mama ei a continuat să o caute.

Opt luni mai târziu, în aprilie 2003, Amanda Berry a dispărut cu o zi înainte de a împlini 17 ani, în timp ce se întorcea de la locul de muncă. La o săptămână după dispariție, mama ei a primit un apel telefonic suspect de pe telefonul Amandei.

„Amanda e cu mine. Este bine și va reveni acasă în câteva zile”, a spus un bărbat necunoscut și a închis telefonul. Berry nu s-a mai întors, dar apelul a permis FBI să excludă varianta ca ea să fi fugit.

În aprilie 2004, Gina DeJesus, în vârstă de 14 ani, a dispărut în drum spre casă de la școală.

Dispariția lui Michelle Knight aproape că nu a fost investigată. Un an mai târziu, din cauza neglijenței angajaților, datele despre ea au fost șterse din baza FBI, iar căutările au fost oprite. Ulterior s-a aflat că angajații nu au reușit să o contacteze pe mama lui Knight pentru a confirma că fiica ei nu s-a întors.

Disparițiile celorlalte două fete au atras imediat atenția presei, declanșând căutări intense.

Captivitatea și evadarea

Timp de peste 10 ani, cele trei tinere au fost ținute captive în casa lui Ariel Castro din Cleveland. Ele au fost supuse unor abuzuri fizice și sexuale repetate. Berry a rămas însărcinată, iar Knight a asistat la naștere sub amenințarea lui Castro. Copilul a supraviețuit și a fost numit Jocelyn. Castro era tatăl.

Evadarea lor a avut loc pe 6 mai 2013, când Amanda Berry a reușit să atragă atenția vecinului Charles Ramsey. Acesta a ajutat-o să iasă din casă și a sunat la poliție. La sosirea ofițerilor, și celelalte două femei au fost eliberate.

Arestarea și condamnarea lui Castro

Ariel Castro a fost arestat imediat, împreună cu frații săi Pedro și Onil. Aceștia din urmă au fost eliberați ulterior, nefiind implicați.

Ariel Castro a fost acuzat de 977 de capete de acuzare, inclusiv crimă, răpire și viol. A acceptat o înțelegere pentru a evita pedeapsa cu moartea.

Tribunalul l-a condamnat la închisoare pe viață fără eliberare condiționată și încă 1.000 de ani suplimentar. În septembrie 2013 a fost găsit spânzurat în celulă.

Viața după captivitate

Victimele au început o viață nouă. Berry conduce rubrici media pentru a ajuta la găsirea persoanelor dispărute; fiica ei, Jocelyn, rămâne cu ea.

De Jesus a deschis un centru pentru copii și adulți răpiți și exploatați, iar casa groazei a fost demolată în 2013. Knight și-a schimbat numele în Lily Rose Lee, s-a mutat, s-a căsătorit și ajută alte victime.

Regina Brett, jurnalista care a urmărit disparițiile, a mărturisit că a aflat despre Michelle Knight abia în ziua eliberării sale, pe 6 mai 2013. „Ca jurnalist, am fost șocată. Cum de nu am știut? Dacă ceva se întâmplă de două ori, e coincidență, de trei ori – e o regularitate”, a spus ea.

De asemenea, o nouă căutare pentru Madeleine „Maddy" McCann, coordonată de poliția germană, a început marți, 3 iunie, în Praia da Luz, în apropierea locului unde a fost văzută ultima dată în Portugalia. Căutările au loc la aproape 18 ani de la dispariția fetiței de 3 ani.


