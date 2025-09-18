Colonelul Christopher Paris, comisar al poliției statale, a declarat că polițiștii reveniseră la locul unei intervenții anterioare pentru a continua o anchetă.
3 Officers Fatally Shot, 2 Wounded in Pennsylvania
On September 17, 2025, a routine warrant service turned deadly in rural North Codorus Township, York County, Pennsylvania, leaving three law enforcement officers dead and two others critically injured. The incident, described as… pic.twitter.com/gMkR5H6a2V
— Police Incidents (@PoliceIncident) September 18, 2025
„Ei se aflau acolo pentru a continua o anchetă începută ieri”, a spus acesta într-o conferință de presă. Paris a descris investigația ca fiind „legată de viața domestică”, fără a oferi alte detalii.
Cei doi agenți răniți au fost transportați la un spital din apropiere, unde au fost internați în stare critică, dar stabilă.
Un canal local de știri a transmis că polițiștii încercau să pună în executare un mandat de percheziție în momentul împușcăturilor.
Identitatea suspectului nu a fost făcută publică, iar autoritățile nu au dezvăluit agențiile din care făceau parte polițiștii implicați.
Guvernatorul Josh Shapiro a vizitat spitalul pentru a aduce un omagiu polițiștilor căzuți. „Este o zi absolut tragică și devastatoare pentru comitatul York, pentru întregul stat Pennsylvania”, a declarat acesta.
Shapiro a subliniat mândria familiilor îndoliate pentru cei care „au îmbrăcat uniforma pentru a ne proteja”.
De asemenea, guvernatorul a menționat că a primit sprijin federal din partea procurorului general al SUA, Pam Bondi. Ancheta continuă, dar detalii suplimentare nu au fost încă oferite.
