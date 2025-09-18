Colonelul Christopher Paris, comisar al poliției statale, a declarat că polițiștii reveniseră la locul unei intervenții anterioare pentru a continua o anchetă.

„Ei se aflau acolo pentru a continua o anchetă începută ieri”, a spus acesta într-o conferință de presă. Paris a descris investigația ca fiind „legată de viața domestică”, fără a oferi alte detalii.

Cei doi agenți răniți au fost transportați la un spital din apropiere, unde au fost internați în stare critică, dar stabilă.

Un canal local de știri a transmis că polițiștii încercau să pună în executare un mandat de percheziție în momentul împușcăturilor.

Identitatea suspectului nu a fost făcută publică, iar autoritățile nu au dezvăluit agențiile din care făceau parte polițiștii implicați.

Guvernatorul Josh Shapiro a vizitat spitalul pentru a aduce un omagiu polițiștilor căzuți. „Este o zi absolut tragică și devastatoare pentru comitatul York, pentru întregul stat Pennsylvania”, a declarat acesta.

Shapiro a subliniat mândria familiilor îndoliate pentru cei care „au îmbrăcat uniforma pentru a ne proteja”.

De asemenea, guvernatorul a menționat că a primit sprijin federal din partea procurorului general al SUA, Pam Bondi. Ancheta continuă, dar detalii suplimentare nu au fost încă oferite.

