Mobilizare redusă a constructorului între Gurasada-Ilteu

Asociația Pro Infrastructură atrage atenția duminică, 16 august, într-o postare pe rețelele sociale intitulată „Aktorie, nu meserie”, că mobilizarea constructorului grec Aktor este aproape inexistentă în acest proiect feroviar.

Tronsonul feroviar Gurasada–Ilteu, lung de 22,34 km, este situat de-a lungul văii Mureșului, la limita dintre județele Hunedoara și Arad. Porțiunea face parte din Magistrala CFR 200 (Coridorul Rin-Dunăre), reprezentând o legătură strategică între centrul României și ieșirea spre Ungaria prin punctul de frontieră Curtici.

Reprezentanții ONG-ului au comparat desfășurarea lucrărilor cu „cea mai lungă piesă de teatru”, în care constructorul Aktor joacă rolul unui medic care pare că și-a „pierdut bisturiul” prin dealurile de la Sălciva.

„Cea mai lungă piesă de teatru este jucată de Aktorul grec care operează pacientul român chiar pe coloana vertebrală feroviară: Coridorul Rin-Dunăre. Pare-se că și-a pierdut bisturiul prin dealurile de la Sălciva, așa cum se vede din dronă în cea mai recentă filmare a tronsonului Gurasada-Ilteu”, a precizat Asociația Pro Infrastructură, pe Facebook.

Constructorul a avansat cu doar 3-4 puncte procentuale în ultimul an.

„Deși în noiembrie intrăm în al zecelea an de contract, stadiul fizic oficial raportat de CFR era 82,6% la final de mai, iar în ultimele 12 luni «progresul» total a fost doar vreo 3-4 puncte procentuale!”, au mai susținut reprezentanții Asociației.

Ei au mai adăugat că: „Soluțiile la tunelurile de la Sălciva sunt aprobate, dar mobilizarea constructorului este… ca și inexistentă. Polata este excavată pe 222 din cei 250 de metri însă se va reprofila pe toată lungimea ca urmare a tasărilor apărute. Aceeași soluție de remediere cu piloți «umbrelă» se aplică și pe o secțiune a tunelului Sălciva 1, excavat pe 360 din cei 590 de metri. Iar la Sălciva 2, grecii abia au scurmat doar 16 metri din 210”.

Asociația Pro Infrastructură susține că lucrările riscă să nu fie finalizate până în 2030

Contractul pe cei 22,34 kilometri dintre Gurasada și Ilteu în valoare actualizată de peste 2 miliarde de lei, fără TVA, a fost semnat în 23 noiembrie 2017 cu asocierea RailWorks, formată din Aktor (lider), Alstom și Arcada. Ordinul de începere a fost în 4 decembrie 2017, iar termenul de execuție era de 3 ani.

Doar că blocajele tehnice la tunelurile de la Sălciva amenință să transforme șantierul într-un proiect nefinalizat până în 2030, punând în pericol întregul transport feroviar de pe Coridorul Rin-Dunăre.

„Chiar mai grav decât telenovela tehnică de la Sălciva este faptul că Aktor poate face bine-mersi lucrările rămase între Câmpuri Surduc și Ilteu dar are activitate într-un singur punct. Vedem peste tot materiale și componente care zac, terasamente așternute nefinalizate care se coc la soare și structuri încremenite în stadii avansate. Cam așa arată un șantier abandonat care, cu așa delăsare, nu are șanse să fie gata până în 2030”, mai susțin reprezentanții PRO Infrastructură.

Concluzia lor este că „Pacientul (tronsonul feroviar Gurasada–Ilteu n.r.) încă stă pe masa de operație și suferă amarnic. Coloana sa vertebrală feroviară este gâtuită. Nici alternativele pentru pasageri și marfă nu sunt viabile. Magistrala Cluj-Oradea rămâne închisă, iar legătura sudică prin defileul Dunării se închide și ea în curând ca să intre în modernizare. Să reamintim și de Brașov-Sighișoara unde tot Aktor joacă rolul principal?! Un dezastru iminent care va prăbuși capacitatea de transport într-un sistem feroviar mai mult decât șubred. Sfârșit. Se trage cortina”.

Și CFR a prezentat stadiul lucrărilor între Gurasada și Ilteu

CFR Infrastructură a prezentat, pe 3 august, într-un clip video postat pe YouTube, programul lucrărilor pentru semestrul 1 din anul 2026 pe tronsonul feroviar Gurasada – Ilteu.

Acesta este unul dintre cele mai întârziate proiecte feroviare din România, după ce mai mulți factori care au intervenit pe parcursul derulării contractului au îngreunat realizarea sa.

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