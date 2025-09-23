Gwar ,este o trupă americană de heavy metal formată în Richmond, Virginia, în 1984, De la înființare, trupa, care a cântat și thrash, death și crossover, a lansat 15 albume de studio și două albume live.

Identificați prin costumele lor grotești, conceptul trupei se învârte în jurul unei mitologii elaborate cu tematică SF, care îi portretizează pe artiști ca războinici barbari medievali nordici, biblici sau interplanetari, o narațiune care servește ca bază pentru toate albumele și spectacolele live.

Trupa Gwar, producându-se la un concert în Deep Ellum. în Dallas, Texas. Foto: Priofimedia

Atenție, imagini și informații care vă pot afecta emoțional!

Trupa de heavy metal Gwar a stârnit controverse la festivalul Riot Fest din Chicago. Formația a pus în scenă decapitarea unui manechin reprezentându-l pe Elon Musk și uciderea președintelui Donald Trump.

Într-un videoclip șocant, un membru al trupei decapitează cu o sabie un manechin Musk, cu ochelari de soare, șapcă și tricou cu inscripția „D.O.G.E” (Departament al Eficienței Guvernamentale). Capul manechinului zboară, iar un jet de sânge fals țâșnește în aer, spre încântarea publicului.

Saw a friends video from Riot Fest—GWAR mock-beheaded Elon Musk on stage. Thats not edgy, its grotesque and reckless and normalizes violence against a real person. This is not okay. Riot Fest and GWAR crossed a major line. #RiotFest #GWAR #ElonMusk @RiotFest @gwar @elonmusk @X pic.twitter.com/ngr0GRVbP9 — karen (@hottakekaren) September 20, 2025

Apoi, un manechin cu președintele Donald Trump este tăiat cu sabia și „ucis”.

Momentul șocant a provocat reacții diverse pe rețelele sociale. Un utilizator X a scris: „Nu e cool, e grotesc și nesăbuit și normalizează violența împotriva unei persoane reale. Nu e în regulă. Riot Fest și Gwar au trecut o linie majoră”.

L-au „ucis” și pe Joe Biden

Alții au apărat trupa, spunând că astfel de „cascadorii” fac parte din spectacolul lor obișnuit. Un utilizator a postat un videoclip cu o decapitare similară a fostului președinte Joe Biden la un spectacol anterior.

Reprezentanții trupei au declarat că „oamenii nu au nevoie de Gwar. Nu e nimic normal în violența de desene animate jucată pe scena. Gwar este un spectacol absurdist”.

Festivalul Riot Fest a răspuns criticilor pe X, scriind: „Gwar a trecut o linie majoră? Este unul dintre cele mai amuzante lucruri pe care le-am auzit vreodată”.

Nu toți fanii au fost de acord însă. Unul a scris că „momentul este nepotrivit”, având în vedere evenimentele recente legate de Charlie Kirk.

Riot Fest, un festival punk de trei zile înființat în 2005, este unul dintre cele mai mari festivaluri de muzică independente din SUA. Evenimentul din acest an a inclus concerte Blink-182, Weezer și Green Day.

