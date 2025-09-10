6.000 de persoane i-au cerut universității să nu-l invite pe Kirk

Vedeta media în vârstă de 31 de ani se afla în campus pentru turneul „The American Comeback Tour”, cu dezbaterea „doved me wrong”, unde publicul e invitat să-i pună întrebări. Potrivit Deseret News, peste 6.000 de persoane au semnat o petiție prin care cereau Universității de Stat din Utah să-i interzică lui Kirk să vină în campusul său pe 30 septembrie pentru un alt eveniment al său.

Kirk a devenit o figură națională ca influencer conservator și ca fondator al Turning Point USA, o organizație care promovează politica conservatoare în campusurile de licee și universități.

În 2024, a vorbit la Convenția Națională Republicană din Milwaukee, unde a ținut un discurs axat pe ceea ce Kirk spune că a auzit de la tinerii din SUA.

„Confirmăm că a fost împușcat și ne rugăm pentru Charlie”, a declarat Aubrey Laitsch, manager de relații publice pentru Turning Point USA.

Oamenii au fugit îngroziți, după ce l-au văzut împușcat

Videoclipurile postate pe rețelele de socializare de către Universitatea Utah Valley îl arată pe Kirk vorbind într-un microfon portabil în timp ce stă sub un cort alb, inscripționat cu sloganurile „Revenirea americană” și „Dovedește-mi că greșesc”.

Se aude o singură împușcătură și Kirk poate fi văzut ridicând mâna dreaptă în timp ce o cantitate mare de sânge țâșnește din partea stângă a gâtului său. Spectatorii uluiți se aud țipând înainte ca oamenii să înceapă să fugă. AP a putut confirma că videoclipurile au fost filmate în curtea Centrului Sorensen din campusul Universității Utah Valley.

Președintele Donald Trump și o serie de oficiali aleși republicani s-au rugat pentru Kirk pe rețelele de socializare.

„Trebuie să ne rugăm cu toții pentru Charlie Kirk, care a fost împușcat. Un tip grozav de sus până jos. DUMNEZEU SĂ-L BINECUVÂNTEZE!”, a postat Trump pe Truth Social.

A crescut violența politică în SUA

Împușcăturile au loc pe fondul unei creșteri a violenței politice în Statele Unite, în toate părțile spectrului ideologic.

Atacurile includ asasinarea unei parlamentare din statul Minnesota și a soțului ei aflați în casa lor în iunie, atacul cu bombă asupra unei parade din Colorado pentru a cere Hamas eliberarea ostaticilor și un incendiu provocat la casa guvernatorului Pennsylvaniei, care este evreu, în aprilie.

Cel mai notoriu dintre aceste evenimente este împușcarea lui Trump în timpul unui miting de campanie de anul trecut.

Fostul congresman din Utah, Jason Chaffetz, un republican care a fost prezent la eveniment, a declarat într-un interviu la Fox News Channel că a auzit un foc de armă și l-a văzut pe Kirk întorcându-se.

„Părea că a fost împușcat de aproape”, a spus Chaffetz, care părea șocat în timp ce vorbea.

El a spus că a existat o prezență ușoară a poliției la eveniment și că Kirk a avut parte de o oarecare securitate, dar nu suficientă.

„Utah este unul dintre cele mai sigure locuri de pe planetă”, a spus el. „Așa că pur și simplu nu suntem pregătiți pentru astfel de lucruri.”

Kirk a fost consilierul personal al lui Trump

Turning Point a fost fondată în suburbiile orașului Chicago în 2012 de Kirk, pe atunci în vârstă de 18 ani, și William Montgomery, un activist Tea Party, pentru a face prozelitism în campusurile universitare pentru impozite mici și guvern limitat. Nu a fost un succes imediat.

Dar zelul lui Kirk de a-i confrunta pe liberali din mediul academic a câștigat în cele din urmă un grup influent de finanțatori conservatori.

În ciuda îndoielilor inițiale, Turning Point l-a susținut cu entuziasm pe Trump după ce acesta a obținut nominalizarea republicană în 2016. Kirk a fost consilier personal al lui Donald Trump Jr., fiul cel mare al președintelui, în timpul campaniei electorale generale.

În curând, Kirk a devenit o prezență regulată la televiziunea prin cablu, unde s-a implicat în războaiele culturale și l-a lăudat pe președintele de atunci. Trump și fiul său vorbeau adesea la conferințele Turning Point.

