Reguli propuse pentru prepararea kebapului

Propunerea Turciei viza obținerea unei etichete „Specialitate tradițională garantată” pentru kebapul döner, ceea ce ar fi impus restricții asupra ingredientelor utilizate. Autoritățile turce au argumentat că dönerul ar trebui considerat un fel de mâncare națională care s-a răspândit în Europa odată cu migrația turcă.

Federația Internațională a Donerului din Turcia (Udofed) a solicitat UE să impună reguli uniforme în întregul bloc comunitar. Acestea includeau:

Utilizarea exclusivă a cărnii de vacă de peste 16 luni, miel de cel puțin șase luni sau pulpe și piept de pui

Interzicerea cărnii de vițel și curcan

Felierea cărnii la o grosime de 3-5 mm

Reglementarea tipului de cuțit și a marinadelor

Reacția Germaniei

Industria germană de kebap, sprijinită de guvernul de la Berlin, s-a opus acestei inițiative. Ministerul german al Alimentației și Agriculturii a declarat că a primit propunerea Turciei „cu o oarecare uimire”.

Fostul ministru german al Alimentației și Agriculturii, Cem Özdemir, un politician de origine turcă, a afirmat: „Donerul aparține Germaniei”. El a subliniat că fiecare țară ar trebui să decidă singură cum să consume kebapul döner.

Impactul economic

Industria europeană de kebap, dominată de diaspora turcă, ar fi fost puternic afectată de aceste reguli. În Germania:

Există peste 1,5 milioane de cetățeni turci și aproape tot atâția de origine turcă

Aproximativ 60.000 de persoane lucrează în industria kebapului

Se produc zilnic circa 400 de tone de kebap

Vânzările anuale de kebapuri generează aproximativ 2,4 miliarde de euro

Retragerea propunerii

Federația turcă a anunțat Comisia Europeană că și-a retras candidatura pe 23 septembrie. Propunerea a întâmpinat numeroase obiecții, iar încercările de a găsi un compromis au eșuat.

Un oficial UE a declarat pentru BBC Turkish că oferta se îndrepta oricum spre respingere.

În septembrie 2024, Comisia Europeană a acordat Germaniei și Turciei un termen de șase luni pentru a ajunge la o înțelegere în disputa privind modul de preparare al doner kebap, preparat tradițional turcesc care devenise, de-a lungul deceniilor, un simbol culinar al Germaniei.

