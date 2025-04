„Este o realizare semnificativă pentru Tuvalu și un pas uriaș în modernizarea economiei noastre”, a declarat prim-ministrul Feleti Teo, care a decis să marcheze momentul cu un tort imens de ciocolată, o tradiție locală în evenimentele importante.

Tuvalu, cu o populație de doar aproximativ 11.200 de oameni, a fost multă vreme o țară în care tranzacțiile financiare se făceau exclusiv în numerar. Din cauza izolării geografice, locuitorii nu aveau acces la servicii bancare moderne. Însă acum, odată cu instalarea primelor bancomate, lucrurile se schimbă.

Siose Teo, directorul general al Băncii Naționale a Tuvalu, care operează noile bancomate, a declarat că aceasta este o realizare uriașă pentru locuitori.

Tuvalu, a remote Pacific island nation, has marked a significant milestone with the installation of its first-ever ATMs systems. The government has supported this initiative, recognizing its potential to empower the economy and improve financial services.



„Va deschide ușile pentru împuternicirea economică a oamenilor din Tuvalu,” a spus Teo.

Tuvalu este una dintre cele mai mici țări din lume, având doar nouă insule care acoperă doar 26 de kilometri pătrați. Majoritatea turiștilor ajung aici din întâmplare, iar în 2023 doar 3.000 de vizitatori au trecut pragul insulei. Având un singur aeroport pe insula principală Funafuti, țara este extrem de izolată, iar transportul între insule se face cu feribotul, întrucât nu există zboruri interne. Mai mult, având cel mai înalt punct de doar 4,5 metri deasupra nivelului mării, țara este una dintre cele mai amenințate de creșterea nivelului mării.

