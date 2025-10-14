Concret, inițiativa legislativă, înregistrată la Senat pe 9 octombrie, prevede ca serviciile de alimentare cu apă și canalizare să fie scutite de aplicarea cotei standard de TVA, care este în prezent de 11%.

Astfel, potrivit textului proiectului, „pentru consumatorii casnici, se va aplica o cotă de 0% asupra bazei de impozitare pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare, în limita a 5 m³/lună/persoană”.

Documentul nu precizează, însă, ce cotă de TVA s-ar aplica pentru consumul care depășește această limită.

În expunerea de motive, inițiatorii arată că românii, în special cei care locuiesc la bloc, ajung să plătească tarife de până la 10–11 ori mai mari decât ar fi normal, în funcție de regiune.

Ei consideră că apa potabilă, un serviciu esențial, nu trebuie să devină o sursă de profit excesiv, iar pierderile din rețea și lipsa investițiilor nu trebuie puse în sarcina populației.

Se subliniază că infrastructura de apă este învechită, generând pierderi considerabile, costuri care sunt transferate către consumatori.

„Dacă investițiile majore în rețelele de apă sunt realizate de primării și consilii județene, atunci cetățeanul nu ar trebui să suporte pierderile din rețea, adică un consum pe care nu l-a făcut efectiv. O altă problemă apare în cazul ploilor torențiale, când subsolurile și străzile sunt inundate, iar cheltuielile suplimentare sunt tot în sarcina cetățenilor. Consumatorul trebuie să plătească exclusiv ceea ce înregistrează contorul propriu”, argumentează autorii proiectului.

Aceștia mai precizează că, având în vedere puterea limitată de plată a populației și necesitatea continuării investițiilor în rețele sigure de alimentare cu apă, eliminarea TVA-ului pentru consumul casnic de până la 5 m³/lună/persoană este imperios necesară.

Proiectul este inițiat de mai mulți deputați și senatori PSD. Pentru a intra în vigoare, el trebuie adoptat de Parlament, promulgat de președintele României și publicat în Monitorul Oficial.

