Videoclipul surprinde un bărbat îmbrăcat în negru, alergând pe acoperișul unei clădiri, înainte de a coborî la sol și a traversa o parcare. Suspectul s-a îndreptat apoi spre o zonă împădurită, unde a aruncat arma.

Recompensa oferită de autoritățile americane

FBI a publicat și fotografii ale „persoanei de interes”, descrisă drept un bărbat „de vârstă universitară”, purtând o șapcă cu un triunghi și o bluză cu steagul american și un vultur.

În timpul fugii, suspectul a lăsat în urmă o amprentă palmară și alte urme pe acoperiș. Autoritățile speră să folosească aceste indicii pentru a colecta ADN și a restrânge căutările, conform New York Post.

Oficialii au menționat că încă se bazează în mare măsură pe ajutorul publicului pentru identificarea asasinului. Mai mult, se oferă și o recompensă de 100.000 de dolari.

Amintim că Charlie Kirk, în vârstă de 31 de ani, gazda unui talk-show și activist MAGA, a fost împușcat mortal în gât miercuri după-amiază, în timp ce susținea una dintre celebrele sale dezbateri „Prove Me Wrong” („Dovedește-mi că greșesc”) la universitate – prima oprire din turneul său „American Comeback” („Revenirea americană”).

Cine era Charlie Kirk, aliatul lui Donald Trump

Charlie Kirk a devenit o figură națională ca influencer conservator și ca fondator al Turning Point USA, o organizație care promovează politica conservatoare în campusurile de licee și universități.

El a fost văzut frecvent la Casa Albă în timpul celei de-a doua administrații a lui Trump. Mai mult, a fost și consilier al lui Donald Trump. În 2024, a vorbit la Convenția Națională Republicană din Milwaukee, unde a ținut un discurs axat pe ceea ce Kirk spune că a auzit de la tinerii din SUA.

