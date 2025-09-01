Racheta de producție ucraineană a vizat sâmbătă dimineața un avanpost și patrule ale Serviciului Federal de Securitate (FSB) al Rusiei. Conform presei ucrainene, atacul s-a soldat cu distrugerea amplasamentului și a șase aeroglisoare, precum și cu moartea unui soldat.

Primele relatări din presa rusă s-au referit la utilizarea rachetei Neptun. Între timp, surse militare au confirmat pentru site-ul specializat Militarnîi că ucrainenii au folosit într-adevăr racheta de croazieră Flamingo. O înregistrare video cu lansarea rachetei a fost publicată pe canalul Telegram Nikolaevsky Vanyok, cunoscut pentru imaginile sale de război.

Flamingo missiles hit russian outposts and patrol boats in Crimea – „Military”.



The attack took place on the morning of August 30th against targets near Armyansk. A video of this salvo was posted online today.



Previously, it was reported that the attack was carried out by the… pic.twitter.com/b1JmR6Q6G4 — Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) August 31, 2025

Potrivit United24, este vorba de prima utilizare a rachetei Flamingo în războiul ruso-ucrainean.

Prima rachetă de croazieră fabricată de Ucraina

Dezvăluită pe 17 august, în mijlocul unor intense eforturi de pace depuse de administrația Trump, Flamingo este prima rachetă de croazieră cu rază foarte lungă de acțiune fabricată de Ucraina.

Pe 20 august, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că testarea rachetei Flamingo a fost concludentă și că producția în masă va începe la începutul anului viitor, datorită companiei Fire Point. Racheta Flamingo costă puțin sub 1 milion de euro.

Capacități tehnice impresionante

Conform expertului în securitate Fabian Hoffmann, focosul rachetei cântărește peste 1.150 kg, echivalentul a 450-550 kg de explozibil. Acest lucru îi conferă o putere distructivă semnificativ mai mare decât dronele și rachetele mici utilizate până acum de Ucraina.

Raza de acțiune a Flamingo este de aproximativ 3.000 km

Are o anvergură de aproximativ 6 metri și o greutate de 6.000 kg. Viteza terminală ridicată și greutatea mare permit focosului să penetreze mai adânc ținta înainte de explozie.

Raza letală este de aproximativ 21 metri pentru ținte fortificate și 38 metri pentru structuri mai puțin rezistente.

