Dezvăluirea rachetei Flamingo

Racheta Flamingo a fost prezentată în august de compania ucraineană de apărare „Fire Point” și testată cu succes zilele trecute.

Zelenski le-a declarat miercuri jurnaliștilor: „Rachetă a fost supusă unor teste concludente. În prezent, este cea mai performantă rachetă a noastră: poate parcurge 3.000 de kilometri”. El a adăugat că „până la sfârșitul lunii decembrie sau în ianuarie-februarie, producția în serie ar trebui să înceapă”.

Capacități tehnice impresionante

Conform expertului în securitate Fabian Hoffmann, focosul rachetei cântărește peste 1.150 kg, echivalentul a 450-550 kg de explozibil. Acest lucru îi conferă o putere distructivă semnificativ mai mare decât dronele și rachetele mici utilizate până acum de Ucraina.

Raza de acțiune a Flamingo este de aproximativ 3.000 km

Are o anvergură de aproximativ 6 metri și o greutate de 6.000 kg.

Viteza terminală ridicată și greutatea mare permit focosului să penetreze mai adânc ținta înainte de explozie.

Raza letală este de aproximativ 21 metri pentru ținte fortificate și 38 metri pentru structuri mai puțin rezistente.

Producție și planuri

În prezent se produce o rachetă pe zi, dar compania susține că ar putea crește producția de șapte ori până la sfârșitul anului. Aceasta ar însemna peste 200 de rachete pe lună sau 2.500 pe an.

Recomandări Dosarele secrete de la DNA Ploiești: anchete care îi vizează pe Patriarhul Daniel și pe Mugur Isărescu. Secția a fost desființată

Racheta Taurus poate zbura la altitudini foarte joase (sub 50 de metri), este extrem de manevrabilă și capabilă să atace ținte din unghiuri neconvenționale. Foto: Profimedia

Comparație cu racheta Taurus

Flamingo a fost comparată cu racheta germană Taurus, pe care Ucraina o dorește de ani de zile. S-a spus adesea că Taurus este un fel de armă miraculoasă, capabilă să schimbe dramatic cursul războiului. De exemplu, racheta de croazieră ar putea distruge Podul Crimeei și astfel ar putea perturba logistica rusă sau chiar ar putea atinge ținte aflate adânc în teritoriul rus.

Expertul militar austriac Gustav Gressel a declarat pentru Euronews: „Flamingo are un focos și o rază de acțiune mai mari, obținând astfel un impact mult mai mare asupra țintei decât Taurus. Cu toate acestea, Taurus este mai mică, mai greu de detectat pe radar și mai manevrabilă.”

Raza de acțiune a Flamingo este de aproximativ 3.000 km, în timp ce Taurus are o rază de 500 km.

Asemănări cu racheta FP-5

Există similarități izbitoare între Flamingo și racheta de croazieră FP-5, prezentată anterior de compania Milanion din Emiratele Arabe Unite. Aceasta din urmă are aceeași rază de acțiune declarată de 3.000 km. Conform specificațiilor FP-5, racheta ar avea o anvergură a aripilor de 6 metri, o greutate maximă la decolare de 6.000 kg și o ogivă de 1.000 kg.

Recomandări Curiozități din fruntea Educației: domnul „Salar” și doamna PR pentru ministrul Daniel David

Comparație cu racheta americană Tomahawk

Racheta ucraineană Flamingo are o rază de acțiune mult mai mare decât racheta americană Tomahawk, putând atinge ținte aflate la până la 3.000 km distanță, aproape dublu față de Tomahawk, care are o rază de aproximativ 1.600 km. Flamingo este și mult mai grea, având o greutate totală de aproximativ 6.000 kg, față de 1.300 kg cât cântărește Tomahawk.

Racheta Tomahawk a fost concepută pentru prima dată la începutul anilor 1970 ca armă din perioada Războiului Rece, capabilă să transporte încărcături nucleare sau convenționale.

În plus, focosul rachetei Flamingo este de circa 1.000-1.150 kg, semnificativ mai mare decât cel al Tomahawk, care este în jur de 450 kg. Aceasta îi conferă o capacitate de distrugere superioară. Ambele rachete au viteză subsonică și folosesc sisteme avansate de navigație prin satelit, Flamingo având tehnologii de protecție antispoofing și antijam.

Flamingo se lansează de pe platforme terestre, are aripi fixe de 6 metri și este comparabilă în putere și raza de acțiune cu rachetele rusești Kalibr, reprezentând un salt tehnologic important pentru Ucraina. Tomahawk, pe de altă parte, este o rachetă testată și adaptată pentru lansare de pe nave, submarine și aeronave.

Recomandări Cum poate beneficia Ucraina de modelul garanțiilor oferite de SUA pentru Taiwan. Analiză a unui expert american

Implicarea Germaniei

Nu este clar dacă guvernul german a cofinanțat racheta Flamingo. Un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării a declarat pentru Euronews că „din motive de securitate militară, nu pot fi oferite răspunsuri despre sisteme individuale de armament sau sprijinul acordat unor întreprinderi comerciale specifice”.

Cu toate acestea, într-un comunicat din mai, ministerul a anunțat că „Germania va finanța în viitor producția de sisteme de armament cu rază lungă de acțiune în Ucraina”.

Eficiența Flamingo va depinde de un lucru major: calitatea informațiilor

De la începutul invaziei Rusiei în Ucraina, Kievul a cerut în mod repetat arme puternice („game changer”) Occidentului spunând că acestea o vor ajuta să facă față Moscovei și să inverseze soarta războiului. Deși impactul acestora a fost unul major pe câmpul de luptă ele nu au reușit să inverseze soarta războiului.

Potrivit lui Gressel, eficacitatea Flamingo va depinde de calitatea informațiilor ucrainene despre ținte. „Cu cât se știe mai precis despre apărarea țintelor și eventualele breșe în apărarea aeriană rusă, cu atât mai bine pot fi planificate operațiunile”, a explicat el.

Dezvăluirea rachetei Flamingo marchează un pas important în dezvoltarea capacităților militare ale Ucrainei. Rămâne de văzut impactul său concret asupra conflictului în curs.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE