Detalii despre racheta Flamingo

Zelenski le-a declarat miercuri jurnaliștilor: „Rachetă a fost supusă unor teste concludente. În prezent, este cea mai performantă rachetă a noastră: poate parcurge 3.000 de kilometri”. El a adăugat că „până la sfârșitul lunii decembrie sau în ianuarie-februarie, producția în serie ar trebui să înceapă”.

Informațiile despre noua rachetă au apărut inițial într-o postare pe Facebook a fotojurnalistului Efrem Lukatsky. Acesta a menționat că Flamingo este produsă de o companie ucraineană numită Fire Point.

Ulterior, publicația Ukrainska Pravda a difuzat imagini cu lansarea rachetelor de pe remorci cu două axe. Raportul menționează o ogivă de aproximativ 1.150 kg, fără a cita sursa.

Ministrul ucrainean al apărării, Denys Shmyhal, a declarat că vor fi furnizate mai multe detalii „la momentul potrivit”.

Asemănări cu racheta FP-5

Există similarități izbitoare între Flamingo și racheta de croazieră FP-5, prezentată anterior de compania Milanion din Emiratele Arabe Unite. Aceasta din urmă are aceeași rază de acțiune declarată de 3.000 km.

Conform specificațiilor FP-5, racheta ar avea o anvergură a aripilor de 6 metri, o greutate maximă la decolare de 6.000 kg și o ogivă de 1.000 kg.

Sistemul de ghidare al FP-5 combină mai multe metode, inclusiv navigație prin satelit, și este proiectat să reziste atacurilor de război electronic.

Comparație cu racheta americană Tomahawk

Racheta ucraineană Flamingo are o rază de acțiune mult mai mare decât racheta americană Tomahawk, putând atinge ținte aflate la până la 3.000 km distanță, aproape dublu față de Tomahawk, care are o rază de aproximativ 1.600 km. Flamingo este și mult mai grea, având o greutate totală de aproximativ 6.000 kg, față de 1.300 kg cât cântărește Tomahawk.

În plus, focosul rachetei Flamingo este de circa 1.000-1.150 kg, semnificativ mai mare decât cel al Tomahawk, care este în jur de 450 kg. Aceasta îi conferă o capacitate de distrugere superioară. Ambele rachete au viteză subsonică și folosesc sisteme avansate de navigație prin satelit, Flamingo având tehnologii de protecție antispoofing și antijam.

Flamingo se lansează de pe platforme terestre, are aripi fixe de 6 metri și este comparabilă în putere și raza de acțiune cu rachetele rusești Kalibr, reprezentând un salt tehnologic important pentru Ucraina. Tomahawk, pe de altă parte, este o rachetă testată și adaptată pentru lansare de pe nave, submarine și aeronave.

Implicații strategice

O rachetă cu raza de acțiune de 3.000 km ar permite Ucrainei să lovească ținte în toată Rusia centrală, inclusiv Moscova și Sankt Petersburg. Ar putea ajunge chiar și în unele zone din Siberia.

Comparativ, alte rachete din arsenalul ucrainean au raze de acțiune mult mai mici. De exemplu, versiunea terestră a rachetei Neptune are o rază estimată de până la 360 km.

Cu o ogivă de 1.150 kg, Flamingo ar fi mult mai distructivă decât dronele sau rachetele actuale ale Ucrainei. Acest lucru ar oferi capacitatea de a provoca daune semnificative țintelor strategice rusești.

Producția în serie și costul

Un aspect crucial al rachetei Flamingo este potențialul său de producție în serie la costuri relativ reduse. Acest lucru ar permite Ucrainei să lanseze salve de rachete, punând presiune semnificativă pe apărarea aeriană rusă.

Chiar dacă Flamingo are viteză subsonică și aparent nicio tehnologie stealth, un număr mare de rachete lansate simultan ar reprezenta o provocare serioasă pentru sistemele de apărare rusești. În plus, poate atinge o viteză de 950 km/h, ceea ce înseamnă că ar putea atinge Moscova în mai puțin de două ore.
Dezvăluirea existenței rachetei Flamingo vine într-un moment sensibil, după întâlnirea recentă dintre președinții SUA și Rusiei în Alaska. Anunțul a precedat discuțiile cu președintele ucrainean Zelenski.

Implicații pentru conflictul în curs

Introducerea rachetei Flamingo ar putea schimba semnificativ dinamica conflictului. Ar oferi Ucrainei capacitatea de a lovi ținte strategice adânc în teritoriul rus, forțând Moscova să-și reconsidere strategia și să aloce mai multe resurse pentru apărarea obiectivelor vulnerabile.

Această nouă armă ar putea, de asemenea, să influențeze negocierile diplomatice, oferind Ucrainei un avantaj suplimentar la masa tratativelor.

Deși reacțiile oficiale ale altor țări nu au fost încă făcute publice, este de așteptat ca anunțul să stârnească îngrijorare în Rusia și să genereze discuții în cadrul NATO și al altor alianțe internaționale.

SUA și aliații europeni ar putea fi nevoiți să-și reevalueze politicile de sprijin pentru Ucraina în lumina acestei noi capacități ofensive.

Aspectele tehnice ale Flamingo

Deși multe detalii tehnice rămân necunoscute, se poate specula că Flamingo folosește tehnologii avansate de navigație și ghidare. Probabil include sisteme de navigație inerțială și prin satelit, precum și posibile capacități de evitare a detectării.

Raza de acțiune extinsă sugerează un design aerodinamic eficient și un sistem de propulsie avansat. Aceste caracteristici ar permite rachetei să zboare la altitudini joase, evitând potențial detectarea radar.

Comparativ cu dronele kamikaze utilizate anterior de Ucraina, Flamingo oferă o combinație superioară de rază de acțiune, viteză și putere distructivă.

Implicații pentru apărarea aeriană

Apariția Flamingo ar putea forța Rusia să-și consolideze semnificativ sistemele de apărare aeriană, în special în jurul obiectivelor strategice. Acest lucru ar putea devia resurse de la eforturile ofensive.

În același timp, alte țări ar putea fi interesate de tehnologia ucraineană pentru propriile sisteme de apărare împotriva rachetelor de croazieră.

Dacă Flamingo se dovedește un succes, Ucraina ar putea deveni un exportator semnificativ de tehnologie militară avansată.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a făcut o serie de declarații importante într-un interviu acordat miercuri unui grup de publicații. Printre subiectele abordate se numără posibilitatea unei întâlniri cu omologul său rus, Vladimir Putin, și testarea unei noi rachete ucrainene.

