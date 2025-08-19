Armamentul american în valoare de 100 de miliarde de dolari, plătit de europeni

Kievul intenționează să cumpere armament american în valoare de 100 de miliarde de dolari, finanțat de Europa. În plus, Ucraina și SUA ar urma să încheie un acord de 50 de miliarde de dolari pentru producția de drone, în colaborare cu companii ucrainene care au dezvoltat această tehnologie de la începutul invaziei ruse din 2022.

Propunerile au fost împărtășite aliaților europeni înaintea întâlnirii cu președintele american Donald Trump la Casa Albă. Deși documentul nu specifică tipurile de arme solicitate, Ucraina și-a exprimat în mod clar dorința de a achiziționa cel puțin 10 sisteme de apărare antiaeriană Patriot, precum și alte rachete și echipamente.

Strategia Ucrainei e să cumpere cât mai multe arme

Oferta Ucrainei pare să fie concepută pentru a face apel la dorința lui Trump de a aduce beneficii industriei americane. Întrebat luni la Casa Albă despre ajutorul militar suplimentar pentru Ucraina, Trump a declarat: „Nu oferim nimic. Vindem armele.”

Documentul detaliază modul în care Ucraina intenționează să contracareze poziția lui Trump, care părea să se alinieze cu cea a Rusiei în privința încheierii războiului, în urma întâlnirii sale cu președintele Vladimir Putin în Alaska săptămâna trecută.

Pozițiile Ucrainei privind încetarea focului și acordul de pace

Ucraina reiterează apelul pentru o încetare a focului, pe care Trump o susținuse inițial, dar pe care a abandonat-o după întâlnirea cu Putin în favoarea unui acord de pace cuprinzător.

Conform documentului, o „pace durabilă nu se va baza pe concesii și cadouri gratuite pentru Putin, ci pe un cadru de securitate puternic care va preveni agresiunile viitoare”.

Kievul respinge orice acord care ar include concesii teritoriale către Rusia și insistă asupra unei încetări a focului ca prim pas către un acord de pace complet. De asemenea, Ucraina respinge propunerea lui Putin de a îngheța restul liniei frontului dacă Ucraina își retrage trupele din regiunile parțial ocupate Donețk și Luhansk.

Condiții pentru ridicarea sancțiunilor și compensații

Ucraina insistă să primească compensații complete din partea Rusiei pentru daunele de război, posibil plătite din cele 300 de miliarde de dolari în active suverane rusești înghețate în țările occidentale.

Documentul adaugă că orice relaxare a sancțiunilor ar trebui acordată doar dacă Rusia respectă viitorul acord de pace și „joacă corect”.

Propunerea Ucrainei reprezintă o încercare de a obține garanții de securitate din partea SUA, oferind în schimb beneficii semnificative pentru industria de apărare americană.

WALKERVALI 19.08.2025, 08:37

100 miliarde de dolari din banii tarilor fraiere ca Romania.

Avatar comentarii

Narcisu 19.08.2025, 09:43

Da, cu banii din pensiile, impozitele, salariile romanilor,sigur bună afacere.. Mai ales că nu marele tăietor sprincenatul,, este o ***ă credincioasă!

Avatar comentarii

Prepurgel 19.08.2025, 11:05

Mda!Și-a cumparat partizanatul Americii, cu un contract(de armament off course),finanțat de...„Europa”!Tot sa inchei contracte d-astea!Iar noi-românii- nu scapam de „slujul”catre Ucraina, nici dupa inghețarea conflictului?!

