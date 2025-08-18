Trump: „Preşedintele ucrainean Zelenski poate pune capăt războiului”

Această întâlnire la Casa Albă, precedată de noi atacuri ruseşti sângeroase în mai multe oraşe ucrainene, este prima în acest format de la începutul invaziei ruse din februarie 2022.

Președintele american a exclus posibilitatea ca Ucraina să recupereze Crimeea sau să se alăture NATO, cu puțin timp înainte de o întâlnire crucială la Casa Albă cu lideri europeni și președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Donald Trump a transmis pe reţeaua Truth Social: „Preşedintele ucrainean Zelenski poate pune capăt războiului cu Rusia aproape imediat, dacă vrea, sau poate continua să lupte”.

„Nu se poate reveni la situația din timpul lui Obama, când Crimeea a fost cedată (acum 12 ani, fără să se tragă un singur foc!), și Ucraina nu poate adera la NATO. Unele lucruri nu se schimbă niciodată!!!”, a adăugat el.

Apoi, președintele SUA a postat că ar fi o „mare onoare” să găzduiască atât de mulți lideri europeni în același timp la Casa Albă.

Cine participă la întâlnirea de la Casa Albă

Volodimir Zelenski a ajuns duminică seară la Washington, alături de liderii europeni, pentru a se întâlni cu Donald Trump, după întâlnirea acestuia de vineri cu Vladimir Putin, în Alaska.

Pe urmele lui Boc: Ilie Bolojan are în plan să-și asume de mai multe ori răspunderea în Parlament. „Joacă la totul sau nimic”
Recomandări
Pe urmele lui Boc: Ilie Bolojan are în plan să-și asume de mai multe ori răspunderea în Parlament. „Joacă la totul sau nimic”

La reuniune sunt aşteptaţi: preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz, primul ministrul al Italiei Giorgia Meloni, premierul britanic Keir Starmer, preşedintele finlandez Alexander Stubb, secretarul general al NATO Mark Rutte şi preşedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen.

Liderii europeni vor încerca să reafirme sprijinul pentru integritatea teritorială a Ucrainei și să se opună oricărui plan care ar recompensa agresiunea rusă.

Aceștia l-au însoțit pe Zelenski în America deoarece se tem de o nouă întâlnire catastrofală între Trump și Zelenski, cum a fost cea din februarie.

Volodimir Zelenski se va întâlni tête-à-tête cu Trump la ora locală 13.00 (20.00 ora României), urmând ca ulterior să li se alăture liderii europeni.

Zelenski: „Rusia trebuie să pună capăt acestui război”

În ciuda declarațiilor lui Donald Trump, Zelenski rămâne optimist.  

„Sunt recunoscător președintelui Statelor Unite pentru invitație. Cu toții dorim în egală măsură să punem capăt acestui război în mod rapid și sigur”, a spus acesta, pe Telegram. 

„Și sper că forța noastră comună cu America și cu prietenii noștri europeni va obliga Rusia să încheie o pace reală.”

Războiul dintre ANAF și samsarii de mașini. Două sentințe diferite: român obligat să achite taxe la stat pentru 68 de tranzacții, fiscul obligat să plătească zeci de mii de lei într-un caz similar
Recomandări
Războiul dintre ANAF și samsarii de mașini. Două sentințe diferite: român obligat să achite taxe la stat pentru 68 de tranzacții, fiscul obligat să plătească zeci de mii de lei într-un caz similar

Volodimir Zelenski a declarat: „Rusia trebuie să pună capăt acestui război pe care ea însăşi l-a declanşat.

Chiar dacă Donald Trump a sugerat că Ucraina ar trebui să renunțe la Crimeea, Volodimir Zelenski a respins această idee, subliniind importanța menținerii integrității teritoriale a Ucrainei.

El a subliniat că pacea trebuie să fie „durabilă” : „Nu așa cum a fost acum ani de zile, când Ucraina a fost forțată să renunțe la Crimeea și la o parte din estul nostru – o parte din Donbas, iar Putin a folosit-o pur și simplu ca o rampă de lansare pentru un nou atac.”

Noi atacuri rusești în Ucraina

În timp ce liderii se pregăteau de întâlnire, Rusia a bombardat regiunile Sumî şi Harkov, atacuri soldate cu cel puţin șapte morţi, inclusiv un copil, potrivit autorităților regionale.

Doi pompieri într-un bloc de locuințe din Harkov, în timpul unei operațiuni de salvare pentru civilii care se aflau în clădire
În noaptea de duminică spre luni, orașul Harkov din Ucraina a fost ținta unui atac brutal din partea forțelor armate ruse. Foto: Profimedia Images

Președintele Ucrainei a condamnat luni atacurile rusești asupra regiunilor ucrainene și a subliniat că Kremlinul intenționează să „umilească eforturile diplomatice”, cu doar câteva ore înainte ca liderii europeni să viziteze Casa Albă.

Trump îi cere lui Zelenski să renunțe la Crimeea și să nu adere niciodată la NATO, dacă vrea pace
Recomandări
Trump îi cere lui Zelenski să renunțe la Crimeea și să nu adere niciodată la NATO, dacă vrea pace

„Mașina de război rusă continuă să distrugă vieți în ciuda a tot”, a declarat Zelenski într-un comunicat, cu câteva ore înainte de întâlnirea sa cu președintele american Donald Trump în Biroul Oval, conform CNN.

„Tocmai de aceea solicităm asistență pentru a pune capăt crimelor. De aceea sunt necesare garanții de securitate fiabile. De aceea, Rusia nu ar trebui recompensată pentru participarea sa la acest război.”

Șeful administrației prezidențiale ucrainene, Andrii Iermak, a reacționat: „Un armistiţiu este necesar pentru că Rusia va continua să facă totul pentru a ne teroriza populaţia”.

Mai mult, rușii au pus steagul Americii pe un transportor blindat care atacă trupele ucrainene în Zaporojia, după cum arată un videoclip publicat de Russia Today.

Programul întâlnirilor de la Casa Albă

  • 12:00 pm ET (19:00 ora României): Liderii europeni sosesc la Casa Albă 
  • 13:00 ET (20:00 ora României): Trump îl salută pe Zelenski
  • 13:15 ET (20:15 ora României): Întâlnire bilaterală între Trump și Zelenski 
  • 14:15 ET (21:15 ora României): Trump îi salută pe liderii europeni 
  • 15:00 ET (22:00 ora României): Întâlnire multilaterală cu liderii europeni

Concesii teritoriale, temă centrală

Potrivit sursei citate, Donald Trump ar susţine propunerea Moscovei ca Ucraina să cedeze în totalitate regiunile Doneţk şi Lugansk şi ca frontul să fie „îngheţat” în Herson şi Zaporojie.

Emisarul american Steve Witkoff a precizat că Moscova ar fi făcut „anumite concesii” privind „cinci regiuni” ucrainene, menţionând „o discuţie importantă despre Doneţk”.

Garanții de securitate pentru Kiev

Donald Trump a evocat posibilitatea unei clauze de securitate colectivă, „inspirată de Articolul 5 al NATO, dar în afara Alianţei”, idee privită de Moscova ca o ameninţare.

Emmanuel Macron a declarat că europenii vor să afle „până în ce punct” Trump va susţine garanţiile de securitate.

Vezi Rezultate BAC 2025, sesiunea de toamnă, note publicate de edu.ro!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
O lună de proteste ale sindicatelor din învățământ la sediul Ministerului Educației. Au cerut din nou demisia lui Daniel David
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
La fix o lună de la moartea iubitului ei, Mihaela Rădulescu face marea dezvăluire: “Decența pentru mine și pentru familia mea...”. Nimeni nu a mai putut să scoată niciun cuvânt când a auzit ce a avut de spus
Viva.ro
La fix o lună de la moartea iubitului ei, Mihaela Rădulescu face marea dezvăluire: “Decența pentru mine și pentru familia mea...”. Nimeni nu a mai putut să scoată niciun cuvânt când a auzit ce a avut de spus
Ultima apariție a Elenei Udrea în public a stârnit valuri! Alături de fiica ei, ambele îmbrăcate în roz, a atras toate privirile. Nici Adrian Alexandrov nu a trecut neobservat, însă au fost la un pas de tragedie
Unica.ro
Ultima apariție a Elenei Udrea în public a stârnit valuri! Alături de fiica ei, ambele îmbrăcate în roz, a atras toate privirile. Nici Adrian Alexandrov nu a trecut neobservat, însă au fost la un pas de tragedie
Ada Condeescu, despre vacanța alături de familia ei. Ce a impresionat-o pe actriță: „Surprizele pe care mi le-am permis...”
Elle.ro
Ada Condeescu, despre vacanța alături de familia ei. Ce a impresionat-o pe actriță: „Surprizele pe care mi le-am permis...”
gsp
Povestea controversată a show-ului „The Biggest Loser”, unde oamenii slăbeau zeci de kilograme: „Am știut că în acea zi am murit”
GSP.RO
Povestea controversată a show-ului „The Biggest Loser”, unde oamenii slăbeau zeci de kilograme: „Am știut că în acea zi am murit”
Una dintre cele mai controversate persoane din România a fost în tribune la Rapid - FCSB » A sfidat legea sub privirile tuturor
GSP.RO
Una dintre cele mai controversate persoane din România a fost în tribune la Rapid - FCSB » A sfidat legea sub privirile tuturor
Parteneri
Nașul și cu finul, vecini în Spania! Soții Măruță și-au luat casă în Marbella și i-au făcut inaugurarea! Dar cine e frumoasa de lângă nașul Paszkany? Vine bebe? Are 29 de ani și o știți sigur de la TV
Libertateapentrufemei.ro
Nașul și cu finul, vecini în Spania! Soții Măruță și-au luat casă în Marbella și i-au făcut inaugurarea! Dar cine e frumoasa de lângă nașul Paszkany? Vine bebe? Are 29 de ani și o știți sigur de la TV
Actorul de la PRO TV, primele imagini cu noua iubită, după divorț: “E pe gustul meu”. Helen nu e din România, are 48 de ani și e superbă
Avantaje.ro
Actorul de la PRO TV, primele imagini cu noua iubită, după divorț: “E pe gustul meu”. Helen nu e din România, are 48 de ani și e superbă
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. „Păcat că nu venim mai des”. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa
Tvmania.ro
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. „Păcat că nu venim mai des”. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa

Alte știri

O lună de proteste ale sindicatelor din învățământ la sediul Ministerului Educației. Au cerut din nou demisia lui Daniel David
Știri România 15:27
O lună de proteste ale sindicatelor din învățământ la sediul Ministerului Educației. Au cerut din nou demisia lui Daniel David
Cioban român filmat în munții Italiei, între oi și câini, și lăudat pentru că și-a găsit fericirea în lucruri pe care lumea modernă le-a uitat I VIDEO   
Știri România 15:04
Cioban român filmat în munții Italiei, între oi și câini, și lăudat pentru că și-a găsit fericirea în lucruri pe care lumea modernă le-a uitat I VIDEO   
Parteneri
Multinaționalele iau în calcul majorarea prețurilor sau relocarea din cauza taxelor suplimentare
Adevarul.ro
Multinaționalele iau în calcul majorarea prețurilor sau relocarea din cauza taxelor suplimentare
Cum arată bucătăriile insalubre unde se prăjesc gogoșile care se vând pe plajă, la Eforie? ”Cum să-i cumperi copilului așa ceva?”
Fanatik.ro
Cum arată bucătăriile insalubre unde se prăjesc gogoșile care se vând pe plajă, la Eforie? ”Cum să-i cumperi copilului așa ceva?”
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model
Financiarul.ro
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model

Monden

Actorii Bogdan Albulescu și Andreea Vasile, vacanță împreună: „Timp cu familia, liniște și bucurie”. Ce au făcut în Grecia
Stiri Mondene 15:29
Actorii Bogdan Albulescu și Andreea Vasile, vacanță împreună: „Timp cu familia, liniște și bucurie”. Ce au făcut în Grecia
Destinația de vacanță aleasă de Ana Bodea. Ce a făcut în pauza de filmări de la „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”
Stiri Mondene 15:00
Destinația de vacanță aleasă de Ana Bodea. Ce a făcut în pauza de filmări de la „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”
Parteneri
Paris Hilton sprijină UNICEF România. Vedeta a vizitat mai multe familii de la noi din țară și a făcut declarații emoționante: "Cum arată speranța reală..."
Elle.ro
Paris Hilton sprijină UNICEF România. Vedeta a vizitat mai multe familii de la noi din țară și a făcut declarații emoționante: "Cum arată speranța reală..."
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Unica.ro
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Ilie Bolojan nu mai iartă pe nimeni și spune direct: „Să nu ies prost degeaba pentru România”. Ce a putut anunța acum e fără egal, nimeni nu a putut rămâne indiferent când a auzit ce se întâmplă
Viva.ro
Ilie Bolojan nu mai iartă pe nimeni și spune direct: „Să nu ies prost degeaba pentru România”. Ce a putut anunța acum e fără egal, nimeni nu a putut rămâne indiferent când a auzit ce se întâmplă
Parteneri
Acasă la Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu. Ce are vedeta de la Neatza în subsolul casei din Corbeanca
TVMania.ro
Acasă la Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu. Ce are vedeta de la Neatza în subsolul casei din Corbeanca
Tragedie în drum spre Thassos. 3 morţi după ce un TIR a intrat cu 100 km/h în 2 maşini, la bariera de taxare
ObservatorNews.ro
Tragedie în drum spre Thassos. 3 morţi după ce un TIR a intrat cu 100 km/h în 2 maşini, la bariera de taxare
Fostul iubit al Innei, persoană influentă, naș la nunta Alinei Erimia! Dar stai să o vezi pe nașa! Ploaie de vedete la nunta de la Palat. Antonia, Sore, Amalia Năstase “au rupt” ringul pe muzica lui Puya
Libertateapentrufemei.ro
Fostul iubit al Innei, persoană influentă, naș la nunta Alinei Erimia! Dar stai să o vezi pe nașa! Ploaie de vedete la nunta de la Palat. Antonia, Sore, Amalia Năstase “au rupt” ringul pe muzica lui Puya
Parteneri
Una dintre cele mai controversate persoane din România a fost în tribune la Rapid - FCSB » A sfidat legea sub privirile tuturor
GSP.ro
Una dintre cele mai controversate persoane din România a fost în tribune la Rapid - FCSB » A sfidat legea sub privirile tuturor
Fiica lui Adrian Ilie poate deveni una dintre cele mai bogate femei din România: implicată într-o afacere de sute de milioane de euro
GSP.ro
Fiica lui Adrian Ilie poate deveni una dintre cele mai bogate femei din România: implicată într-o afacere de sute de milioane de euro
Parteneri
Alpinistă româncă, moartă în timp ce escalada un ghețar în Italia. Alexandra avea 36 de ani
Mediafax.ro
Alpinistă româncă, moartă în timp ce escalada un ghețar în Italia. Alexandra avea 36 de ani
Raluca Pânzaru NU s-a sinucis! Cum a murit, de fapt! Breaking news
StirileKanalD.ro
Raluca Pânzaru NU s-a sinucis! Cum a murit, de fapt! Breaking news
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Wowbiz.ro
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Promo
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Advertorial
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
Doliu în lumea sportului! Pilotul de raliuri Dan Bodea a murit în urma unui accident, în timpul autocrossului de la Campulung: „Amintirea ta va rămâne mereu vie”
Wowbiz.ro
Doliu în lumea sportului! Pilotul de raliuri Dan Bodea a murit în urma unui accident, în timpul autocrossului de la Campulung: „Amintirea ta va rămâne mereu vie”
Ilie Bolojan, apel public pentru adoptarea pachetului 2 de măsuri: ”Nu există altă soluție”. Ce le-a transmis colegilor de coaliție: ”La veștile proaste rămân foarte puțini”
StirileKanalD.ro
Ilie Bolojan, apel public pentru adoptarea pachetului 2 de măsuri: ”Nu există altă soluție”. Ce le-a transmis colegilor de coaliție: ”La veștile proaste rămân foarte puțini”
Un tânăr din Galați a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost călcat cu mașina de prietenul său. Cum s-a produs accidentul șocant
KanalD.ro
Un tânăr din Galați a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost călcat cu mașina de prietenul său. Cum s-a produs accidentul șocant

Politic

Nicuşor Dan, după ce agenţia de rating Fitch a confirmat ratingul României BBB - cu perspectiva negativă: „O veste bună”
Politică 13:30
Nicuşor Dan, după ce agenţia de rating Fitch a confirmat ratingul României BBB – cu perspectiva negativă: „O veste bună”
PNL a dat în judecată AEP pentru că nu are de unde să returneze cele 14 milioane de lei, bani cheltuiți din subvenție în campania prezidențială din 2024
Politică 10:54
PNL a dat în judecată AEP pentru că nu are de unde să returneze cele 14 milioane de lei, bani cheltuiți din subvenție în campania prezidențială din 2024
Parteneri
O tânără din România a murit după ce a căzut într-o prăpastie din Alpii italieni: Tragedia a fost provocată de o eroare fatală
Spotmedia.ro
O tânără din România a murit după ce a căzut într-o prăpastie din Alpii italieni: Tragedia a fost provocată de o eroare fatală
Gigi Becali a răbufnit în direct: „Cum să pui tu cătușe pe copilul meu? Bă, javră ordinară!”
Fanatik.ro
Gigi Becali a răbufnit în direct: „Cum să pui tu cătușe pe copilul meu? Bă, javră ordinară!”
O alternativă sigură și accesibilă la Ozempic s-ar afla chiar în intestinul nostru. Cum funcționează
Spotmedia.ro
O alternativă sigură și accesibilă la Ozempic s-ar afla chiar în intestinul nostru. Cum funcționează