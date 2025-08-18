Trump: „Preşedintele ucrainean Zelenski poate pune capăt războiului”

Această întâlnire la Casa Albă, precedată de noi atacuri ruseşti sângeroase în mai multe oraşe ucrainene, este prima în acest format de la începutul invaziei ruse din februarie 2022.

Președintele american a exclus posibilitatea ca Ucraina să recupereze Crimeea sau să se alăture NATO, cu puțin timp înainte de o întâlnire crucială la Casa Albă cu lideri europeni și președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Donald Trump a transmis pe reţeaua Truth Social: „Preşedintele ucrainean Zelenski poate pune capăt războiului cu Rusia aproape imediat, dacă vrea, sau poate continua să lupte”.

„Nu se poate reveni la situația din timpul lui Obama, când Crimeea a fost cedată (acum 12 ani, fără să se tragă un singur foc!), și Ucraina nu poate adera la NATO. Unele lucruri nu se schimbă niciodată!!!”, a adăugat el.

Apoi, președintele SUA a postat că ar fi o „mare onoare” să găzduiască atât de mulți lideri europeni în același timp la Casa Albă.

Cine participă la întâlnirea de la Casa Albă

Volodimir Zelenski a ajuns duminică seară la Washington, alături de liderii europeni, pentru a se întâlni cu Donald Trump, după întâlnirea acestuia de vineri cu Vladimir Putin, în Alaska.

Recomandări Pe urmele lui Boc: Ilie Bolojan are în plan să-și asume de mai multe ori răspunderea în Parlament. „Joacă la totul sau nimic”

La reuniune sunt aşteptaţi: preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz, primul ministrul al Italiei Giorgia Meloni, premierul britanic Keir Starmer, preşedintele finlandez Alexander Stubb, secretarul general al NATO Mark Rutte şi preşedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen.

Liderii europeni vor încerca să reafirme sprijinul pentru integritatea teritorială a Ucrainei și să se opună oricărui plan care ar recompensa agresiunea rusă.

Aceștia l-au însoțit pe Zelenski în America deoarece se tem de o nouă întâlnire catastrofală între Trump și Zelenski, cum a fost cea din februarie.

Volodimir Zelenski se va întâlni tête-à-tête cu Trump la ora locală 13.00 (20.00 ora României), urmând ca ulterior să li se alăture liderii europeni.

Zelenski: „Rusia trebuie să pună capăt acestui război”

În ciuda declarațiilor lui Donald Trump, Zelenski rămâne optimist.

„Sunt recunoscător președintelui Statelor Unite pentru invitație. Cu toții dorim în egală măsură să punem capăt acestui război în mod rapid și sigur”, a spus acesta, pe Telegram.

„Și sper că forța noastră comună cu America și cu prietenii noștri europeni va obliga Rusia să încheie o pace reală.”

Recomandări Războiul dintre ANAF și samsarii de mașini. Două sentințe diferite: român obligat să achite taxe la stat pentru 68 de tranzacții, fiscul obligat să plătească zeci de mii de lei într-un caz similar

Volodimir Zelenski a declarat: „Rusia trebuie să pună capăt acestui război pe care ea însăşi l-a declanşat.

Chiar dacă Donald Trump a sugerat că Ucraina ar trebui să renunțe la Crimeea, Volodimir Zelenski a respins această idee, subliniind importanța menținerii integrității teritoriale a Ucrainei.

El a subliniat că pacea trebuie să fie „durabilă” : „Nu așa cum a fost acum ani de zile, când Ucraina a fost forțată să renunțe la Crimeea și la o parte din estul nostru – o parte din Donbas, iar Putin a folosit-o pur și simplu ca o rampă de lansare pentru un nou atac.”

Noi atacuri rusești în Ucraina

În timp ce liderii se pregăteau de întâlnire, Rusia a bombardat regiunile Sumî şi Harkov, atacuri soldate cu cel puţin șapte morţi, inclusiv un copil, potrivit autorităților regionale.

În noaptea de duminică spre luni, orașul Harkov din Ucraina a fost ținta unui atac brutal din partea forțelor armate ruse. Foto: Profimedia Images

Președintele Ucrainei a condamnat luni atacurile rusești asupra regiunilor ucrainene și a subliniat că Kremlinul intenționează să „umilească eforturile diplomatice”, cu doar câteva ore înainte ca liderii europeni să viziteze Casa Albă.

Recomandări Trump îi cere lui Zelenski să renunțe la Crimeea și să nu adere niciodată la NATO, dacă vrea pace

„Mașina de război rusă continuă să distrugă vieți în ciuda a tot”, a declarat Zelenski într-un comunicat, cu câteva ore înainte de întâlnirea sa cu președintele american Donald Trump în Biroul Oval, conform CNN.

„Tocmai de aceea solicităm asistență pentru a pune capăt crimelor. De aceea sunt necesare garanții de securitate fiabile. De aceea, Rusia nu ar trebui recompensată pentru participarea sa la acest război.”

Șeful administrației prezidențiale ucrainene, Andrii Iermak, a reacționat: „Un armistiţiu este necesar pentru că Rusia va continua să facă totul pentru a ne teroriza populaţia”.

Mai mult, rușii au pus steagul Americii pe un transportor blindat care atacă trupele ucrainene în Zaporojia, după cum arată un videoclip publicat de Russia Today.

Programul întâlnirilor de la Casa Albă

12:00 pm ET (19:00 ora României): Liderii europeni sosesc la Casa Albă

13:00 ET (20:00 ora României): Trump îl salută pe Zelenski

13:15 ET (20:15 ora României): Întâlnire bilaterală între Trump și Zelenski

14:15 ET (21:15 ora României): Trump îi salută pe liderii europeni

15:00 ET (22:00 ora României): Întâlnire multilaterală cu liderii europeni

Concesii teritoriale, temă centrală

Potrivit sursei citate, Donald Trump ar susţine propunerea Moscovei ca Ucraina să cedeze în totalitate regiunile Doneţk şi Lugansk şi ca frontul să fie „îngheţat” în Herson şi Zaporojie.

Emisarul american Steve Witkoff a precizat că Moscova ar fi făcut „anumite concesii” privind „cinci regiuni” ucrainene, menţionând „o discuţie importantă despre Doneţk”.

Garanții de securitate pentru Kiev

Donald Trump a evocat posibilitatea unei clauze de securitate colectivă, „inspirată de Articolul 5 al NATO, dar în afara Alianţei”, idee privită de Moscova ca o ameninţare.

Emmanuel Macron a declarat că europenii vor să afle „până în ce punct” Trump va susţine garanţiile de securitate.

Vezi Rezultate BAC 2025, sesiunea de toamnă, note publicate de edu.ro!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE