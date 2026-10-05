Dacia oprește temporar producția la uzina din Mioveni în luna octombrie, pe fondul scăderii vânzărilor auto în Europa. Ritmul de asamblare a scăzut cu o treime față de anul trecut.

Uzina Dacia de la Mioveni își va opri temporar producția în mai multe zile din luna octombrie, ca urmare a scăderii comenzilor, potrivit Profit.ro. Măsura vine în contextul în care ritmul de asamblare din acest an a înregistrat o reducere de aproximativ o treime comparativ cu perioada similară a anului trecut.

Acest lucru este o reacție directă la condițiile dificile din piața auto europeană, unde cererea pentru vehicule noi a suferit o scădere vizibilă. Astfel, la Mioveni, activitatea se oprește în zilele de 9 octombrie și 12 octombrie, timp de 4 zile, având în vedere că la mijloc sunt zilele libere din weekend.

Uzina Dacia din Mioveni a redus ritmul de asamblare la puțin peste 1.000 de mașini pe zi, ceea ce reprezintă o scădere de aproape o treime față de capacitatea maximă. Conducerea a reajustat deja schimburile din fabrică.

Diminuarea producției a determinat conducerea uzinei să ia deja măsuri organizatorice interne, fiind aprobată reajustarea schimburilor de lucru din fabrică pentru a adapta volumul de muncă la noile realități comerciale.

Uzina a trecut la un program de doar două schimburi, iar angajații excedentari pot părăsi compania prin programul de plecări voluntare cu plăți compensatorii în funcție de vechime.

Anul 2026 a adus o reducere consistentă a producției pe platforma Dacia. Ritmul de fabricare s-a diminuat cu aproape o treime față de nivelurile înregistrate în anii precedenți, evoluție influențată de tranziția către noile modele din gamă, precum Duster și Bigster, dar și de reconfigurarea cererii pe principalele piețe de export din Europa de Vest.

Un număr de 1.200 de angajați la Dacia Mioveni vor fi concediați în 2026, după ce producția se mută în Turcia și Slovenia. Sindicatul Dacia a avertizat în luna martie că mutarea producției Renault în alte țări „golește” uzina de la Mioveni. Aproximativ 1.200 de angajați sunt vizați de concedieri în 2026, după ce Grupul a ales Turcia și Slovenia pentru noile proiecte, relatează Mediafax.