Stellantis urmează să anunțe o asociere în participațiune cu Dongfeng și un acord privind producția.

Cine este Voyah, brandul chinezesc ce va invada Europa

Compania mixtă va fi deținută în proporție de 51% de Stellantis, conform unei scrisori de intenție semnate de cele două companii.

Voyah este marca de lux a Dongfeng. Compania a lansat recent SUV-ul Taishan X8, care a primit peste 30.000 de precomenzi conform CnevPost. Internauții au comentat online că mașina seamănă foarte mult cu Rol Voyah a vândut în aprilie 15.146 unități.

Construirea vehiculului său într-o fabrică franceză ar permite companiei să evite tarifele Uniunii Europene aplicate vehiculelor electrice fabricate în China.

Parteneriat și în China

Săptămâna trecută cei doi producători au anunțat că Dongfeng va produce mașini ale mărcilor Jeep și Peugeot în China.

Stellantis urmează să organizeze joi o zi dedicată investitorilor și analiștilor de pe piețele de capital, în cadrul căreia se așteaptă ca directorul general Antonio Filosa să prezinte planuri de recâștigare a cotei de piață în America de Nord și Europa.

Această inițiativă plasează, de asemenea, Stellantis în fruntea eforturilor depuse de producătorii tradiționali pentru a convinge companiile chineze să utilizeze fabricile subutilizate din întreaga Europă.

Dongfeng este un jucător relativ nou pe piața europeană și vinde mașini doar pe câteva piețe, între care Italia și Polonia. În 2025, compania a vândut doar 3.210 de vehicule ale mărcilor Dongfeng și Voyah în toată Europa, potrivit datelor de la Dataforce.

Chinezii vor producție europeană

Producătorii auto chinezi, precum Chery, caută în mod activ să închirieze capacitatea excedentară a fabricilor de la producătorii auto europeni, ca o cale rapidă de a fabrica vehicule în regiune.

Scopul este evitarea tarifelor vamale.

Magna produce deja mașini pentru Xpeng și GAC într-o fabrică din Austria.

Chery are o fabrică în Barcelona, BYD are o fabrică în Ungaria, în vreme ce Great Wall Motors caută să deschidă la rândul său una în Europa.

La începutul acestei luni, Stellantis a anunțat un acord cu partenerul chinez Leapmotor pentru a construi mașini în comun în Spania.

Volkswagen intenționează să partajeze fabricile

Rivalul Volkswagen a declarat, de asemenea, că analizează posibilitatea de a împărți capacitatea fabricii sale europene cu producătorii auto chinezi.

Concomitent, o serie de producători chinezi caută să cumpere mărci europene în dificultate. SAIC deține deja marca britanică MG, Geely deține Volvo, iar BYD și JAC doresc Maserati.

Concurență mare

Confruntați cu un război brutal al prețurilor la vehiculele electrice pe piața internă din China, cea mai mare piață auto din lume, producătorii chinezi se extind rapid în căutarea unui volum mai mare de vânzări și a unor profituri mai mari.

La Salonul Auto de la Beijing de luna trecută, Dongfeng a declarat că își propune să atingă vânzări globale de 4 milioane de vehicule până în 2030, peste 40% din acestea urmând să provină de pe piețele externe.

Dongfeng, mai mare ca Renault

Anul trecut, Dongfeng Motor a vândut în total 2,47 milioane de autovehicule, mai mult decât cele 2,33 milioane ale grupului Renault, fiind unul dintre cei patru „granzi” de stat ai Chinei, alături de SAIC, Changan și FAW.

Pe lângă brandurile Dongfeng și Voyah, acesta mai are în portofoliu mărcile M-Hero – pentru mașini off-road, Aeolus, Nammi și Forthing. În statul asiatic, Dongfeng produce mașini pentru grupurile japoneze Nissan și Honda.

Fabrica din Rennes, construită în 1960 pentru a contribui la industrializarea regiunii îndepărtate a Bretaniei, producea peste 400.000 de vehicule anual pe trei linii de asamblare la începutul anilor 2000.

Dar a fost restructurată în anii 2010 și astăzi realizează un singur model – SUV-ul Citroen C5 Aircross – pe o singură linie de producție.