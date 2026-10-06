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Nou program de plecări voluntare la Dacia. Ce sume primesc angajații care își dau demisia până la 1 noiembrie 2026

Ioana Ion
Ioana Ion
Jurnalist
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Muncitorii români ies de la tura de dimineață de la fabrica Dacia din orașul Mioveni, situat la 130 km nord-vest de București, pe 9 aprilie 2008.
Dacia lansează un nou val de plecări voluntare la Mioveni Imagine cu caracter ilustrativ Sursa foto: Profimedia
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Dacia lansează un nou program de plecări voluntare, în contextul reducerii ritmului de producție de la Mioveni. Potrivit informațiilor publicate de Profit.ro, angajații care aleg să încheie contractul prin acordul părților pot primi compensații cuprinse între 45.000 și 210.000 de lei net, în funcție de vechime. Cererile pot fi depuse până pe 20 octombrie 2026, iar încetarea contractelor pentru cei acceptați este programată pentru 1 noiembrie.

Cuprins:

Câți bani primesc angajații Dacia care pleacă voluntar

Dacia a lansat un nou program de plecări voluntare destinat angajaților care aleg să încheie contractul de muncă prin acordul părților. Compania oferă compensații de până la 210.000 de lei net, în funcție de vechimea salariatului.

Programul se desfășoară în contextul reducerii ritmului de producție de la Mioveni și al procesului de transformare prin care trece compania, inclusiv prin automatizare, robotizare și digitalizare.

Sumele oferite de Dacia diferă în funcție de vechimea angajaților. Pentru cei care acceptă încetarea contractului prin acordul părților, compensațiile sunt stabilite astfel:

  •  până la 2 ani vechime: 45.000 de lei net;
  •  între 2 și 4 ani: 85.000 de lei net;
  •  între 4 și 8 ani: 125.000 de lei net;
  •  între 8 și 12 ani: 150.000 de lei net;
  •  între 12 și 16 ani: 180.000 de lei net;
  •  peste 16 ani: 210.000 de lei net.

Există și o categorie pentru care compensația poate ajunge la 240.000 de lei net, indiferent de vechimea în companie. Este vorba despre angajații care au o boală profesională confirmată sau un accident de muncă soldat cu invaliditate.

La aceste sume se adaugă regularizarea zilelor de concediu de odihnă aferente lunii octombrie, în funcție de perioada efectiv lucrată în 2026.

Dacia: „Programul se bazează pe voluntariat și pe acordul părților”

Reprezentanții Automobile Dacia și Renault Technologie Roumanie au confirmat lansarea programului și au explicat că măsura urmărește adaptarea efectivelor și a structurii organizaționale, conform sursei citate.

„Automobile Dacia și Renault Technologie Roumanie au lansat un nou program de plecări voluntare. Programul vizează adaptarea efectivelor, a structurii organizaționale și a competențelor pentru a asigura competitivitatea necesară îndeplinirii obiectivelor stabilite în planul strategic futuREady”, au precizat reprezentanții companiei.

Dacia subliniază că plecările sunt bazate pe acordul dintre angajat și companie.

„Programul se bazează pe voluntariat și pe acordul părților”, au transmis reprezentanții Dacia.

Când trebuie depuse cererile pentru plecarea voluntară

Programul are un calendar stabilit de companie. Angajații interesați își pot depune cererile în perioada 5-20 octombrie 2026.

Ulterior, solicitările vor fi analizate, iar acordul ierarhic este prevăzut pentru perioada 21-23 octombrie.

„Înscrierea în program se va face în perioada 5 - 20 octombrie, iar acordul ierarhiei va fi acordat în perioada 21 - 23 octombrie”, au explicat reprezentanții Dacia.

Pentru salariații ale căror cereri sunt aprobate, contractele de muncă vor înceta începând cu 1 noiembrie 2026.

„Persoanele care vor fi acceptate în program își vor înceta contractul de muncă începând cu data de 1 noiembrie”, au precizat reprezentanții companiei.

Ultima zi efectiv lucrată va fi 30 octombrie 2026, iar plata urmează să fie efectuată odată cu lichidarea drepturilor salariale aferente lunii octombrie.

De ce lansează Dacia un nou program de plecări voluntare

Programul vine în contextul reducerii producției de la Mioveni. Viorel Ungureanu, liderul Sindicatului Autoturisme Dacia, a explicat, potrivit sursei citate, că măsura este legată de scăderea producției după revenirea din perioada de remont.

„Compania a inițiat a treia tranșă de disponibilizări voluntare, deoarece după remont s-a redus producția cu încă 100 de vehicule pe zi, astfel că acum avem 1.060 de vehicule pe zi”, a declarat Viorel Ungureanu.

Reducerea producției a dus și la modificarea programului de lucru.

„S-a ajustat programul de la două schimburi și jumătate la două schimburi și un sfert”, a explicat liderul sindical.

Potrivit acestuia, schimbarea programului a generat un excedent de personal care urmează să fie redus prin plecările voluntare.

Ce angajați sunt vizați în special de program

În documentul transmis angajaților sunt indicate mai multe situații în care programul poate fi luat în calcul cu prioritate.

Este vorba despre salariații care lucrează în zone unde sunt prevăzute reduceri sau încetări de activitate, finalizări de proiecte ori transformări tehnologice.

Documentul menționează explicit „reducerea/încetarea activității, finalizarea de proiecte, automatizare, robotizare, digitalizare, modificarea structurilor organizatorice care au ca și consecință suprimări de posturi și/sau ajustarea echipelor”.

De asemenea, conducerea indică angajații care au recomandări medicale pentru schimbarea locului de muncă și care ar putea întâmpina dificultăți în ocuparea altor posturi disponibile.

Deși programul este voluntar, înscrierea nu înseamnă automat acceptarea cererii.

Compania își rezervă dreptul de a analiza solicitările și de a decide în funcție de necesitățile activității.

Dacia trece printr-un proces amplu de transformare

Noua rundă de plecări voluntare are loc într-o perioadă în care industria auto accelerează procesele de automatizare și digitalizare.

În cazul Dacia, documentul transmis salariaților leagă programul de planul strategic futuREady, prin care compania urmărește adaptarea organizației și a competențelor la noile cerințe.

În luna iunie, aproximativ 200 de ingineri și specialiști din cadrul Centrului Tehnic Titu și Automobile Dacia erau vizați de o altă campanie de plecări voluntare, cu compensații financiare asemănătoare.

Măsura se înscrie în strategia globală a Renault Group, care a decis reducerea efectivelor din centrele de inginerie cu circa 20%, o decizie ce afectează câteva mii de angajați la nivel mondial.

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Tags: Dacia Stiri Arges Stiri Auto
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