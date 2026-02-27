Brandul Lepas vine din combinarea între leopard și pasiune, simbolizând fuziunea între viteză, putere și eleganță.

Marca își propune să devină preferată pentru pasionații de mașini eco, dar care au un stil de viață elegant.

Ce modele vor fi lansate

Lepas va lansa în acest an trei modele:

L8: versiunea plug-in hibrid (PHEV) va fi prima comercializată, la mijlocului anului 2026, acoperind segmentul SUV A+;

L6: atât versiunea plugin-hibrid, cât și versiunea electrică, vor fi lansate în jurul lunii septembrie 2026, acoperind segmentul SUV A;

L4: versiunea electrică va fi lansată în jurul lunii septembrie, iar versiunea PHEV va fi lansată în jurul lunii noiembrie 2026.

Grupul Chery include o pleiadă de branduri, de la cel omonim la Omoda, Jaecoo, Jetour, Lepas, iCar, Exlantix, Exeed și Luxeed – ultimul fiind dezvoltat împreună cu Huawei.

Chery, mai mare ca Renault

În 2025, grupul Chery a produs 2,8 milioane de mașini, în creștere cu 7,8% față de anul anterior.

Grupul este mai mare decât Renault, care a vândut în total anul trecut 2,3 milioane de automobile, incluzând aici și mărcile Dacia și Alpine.

Chery este chiar principalul exportator din domeniul auto al Chinei, cu 1,3 milioane de unități, peste BYD.

Pentru acest an, grupul are ca țintă producerea a 3,2 milioane de automobile.

Lansări pe bandă

Acesta nu este singurul brand chinezesc care exportă masiv. Alături de acesta, s-au lansat în ultimii ani în România branduri precum MG, BYD, dar și Geely, Leapmotor, Zeekr și Lync&Co.

Acesta nu este nici singurul brand ce își propune lansarea în România, urmând să ajungă pe piață și Firefly, brandul de oraș al celor de NIO.

Fabrici în străinătate

BYD chiar a deschis o fabrică în Ungaria, în vreme ce Chery are o alta în Spania, unde produce sub brandul Ebro

De asemenea, Great Wall este unul dintre principalii exportatori ai Chinei, compania anunțând recent o a doua fabrică în Brazilia, conform ChinaEVHome.

Chinezii cresc masiv producția

În fine, grupul Chery nu este nici pe departe singurul care își propune creșteri masive de producție:

Geely își propune creșterea cu 14% a producției, până la 3,5 milioane de mașini, după ce anul trecut a produs 3 milioane de mașini. Numărul include doar brandurile Geely, Galaxy, Zeekr, Lync&Co, dar la acestea se adaugă brandurile Volvo, Polestar, Lotus și Smart, astfel că per total grupul a produs 4,12 milioane de unități

Leapmotor a produs anul trecut 600.000 de mașini și vrea să ajungă la un milion în acest an

SAIC Motor, proprietarul brandului MG, a produs anul trecut 4,5 milioane de autoturisme, în urcare cu 12,3%

Xiaomi a produc anul trecut 410.000 de mașini și vrea să ajungă la 550.000, o creștere de 34%

NIO vrea să își crească producția cu 40-50%, astfel că ținta pe acest an este de 450.000-490.000

Dongfeng vrea să producă în acest an 3,25 milioane de mașini, față de 2,5 milioane anul trecut

Changan a vândut anul trecut 2,9 milioane de mașini, dar vrea să ajungă la 3,3 milioane în acest an

FAW Group a construit 3,3 milioane de unități anul trecut și are o țintă de 3,54 de milioane în 2026

GAC a realizat anul trecut 1,72 de milioane de automobile, dar vrea să ajungă la două milioane în acest an

BAIC Group a comercializat anul trecut 1,8 milioane de unități, dar țintește 2,2 milioane în acest an

Great Wall Motors a produs anul trecut 1,32 de milioane de autovehicule și vrea să ajungă la 1,8 milioane în acest an

Producătorul de camioane și pickup-uri JAC Motors a produs 378.000 de unități în 2025

Seres a realizat 470.000 de mașini anul trecut și vrea să atingă 500.000

Jiangling Motors (JMC) a produs 377.000 de unități în 2025, în creștere cu 10,56%.

