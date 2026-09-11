Încă un producător auto chinez se lansează în România. Grupul Chery aduce brandul Jetour

Grupul Chery, cel mai mare exportator auto din China, a lansat în România brandul Jetour, țara noastră fiind a doua din Uniunea Europeană, după Polonia, unde marca se extinde.

Chery a mai lansat în ultimii ani brandul omonim, mărcile Omoda și Jaecoo, brandul Lepas, iar recent a venit și cu iCar.

Operațiunile din România sunt dezvoltate împreună cu Asia Automotive Distribution Center, care este distribuitorul oficial și din Polonia.

Jetour este un brand lansat în anul 2018 și construit în jurul ideii de călătorii și turism.

Patru modele disponibile

Începând cu 15 septembrie vor fi disponibile patru modele: X50, X70 Plus, Dashing și T2. Rețeaua are 10 locații, urmând să ajungă la 13-15 la finalul anului 2026.

„Modelele răspund unor profiluri diferite de utilizare, de la mobilitate urbană și lifestyle până la călătorii de familie și experiențe off-road”, se arată în comunicatul Jetour.

X50 este SUV-ul compact al gamei, orientat către utilizarea urbană, în timp ce Dashing pune un accent mai puternic pe design și tehnologie.

X70 Plus este modelul cu șapte locuri, destinat în principal călătoriilor de familie, iar T2 reprezintă latura orientată către aventură a portofoliului, fiind echipat cu un motor turbo pe benzină de 2,0 litri, care dezvoltă 245 cai-putere, și cu sistemul inteligent de tracțiune integrală XWD.

Lansat în 2018, brandul Jetour este acum comercializat în peste 100 de țări și jurisdicții. Până la finalul lunii iunie, marca înregistrase vânzări totale de 2,4 milioane de unități.

Românii, fani SUV-uri

În primele opt luni ale anului 2026 au fost înmatriculate în România 86.142 de autoturisme noi, în scădere cu 10,12% comparativ cu aceeași perioadă din 2025.

În pofida contracției generale a pieței, SUV-urile continuă să ocupe o poziție dominantă pe piața auto din România, cu o pondere de 54,6% din total.

Avalanșă de chinezi

În ultimii ani s-au lansat tot mai mulți producători chinezi, atât în România, cât și în Europa.

Este vorba de MG, BYD, Chery, Omoda, Jaecoo, Geely, Zeekr, Lync&Co, Leapmotor, Xpeng etc.

Aceștia beneficiază de prețuri mult mai mici decât grupurile europene, dar și de tehnologii moderne în privința modelelor hibride și electrice.

Încep problemele cu logistica?

În schimb, există și părți întunecate: unii asigurători din Vestul Europei nu mai vor să asigure o serie de mărci chinezești, din cauza problemelor privind service-rile și durata lungă de livrare a pieselor, a scris recent PiataAuto.md.

Univee din Olanda a anunţat că pentru patru mărci chinezeşti poate face doar asigurare obligatorie RCA - Nio, Firefly, Zeekr şi Dongfeng. Asigurările CASCO nu pot fi făcute.

Compania are o listă de producători pentru care refuză atât asigurările RCA, cât și CASCO: Hongqi, Changan, Voyah, Leapmotor, Jaecoo, Omoda, Mhero, plus marca vietnameză Vinfast şi cea sud-coreeană KGM.

Compania suportă însă mărcile Lynk & Co, BYD şi MG, care au practici mai bune. MG este deținut de grupul chinez SAIC.