Invazia chinezilor: Salonul Auto București aduce o premieră europeană, lansări noi, bolizi, roboți și reduceri de prețuri

Producătorii auto chinezi se înghesuie să se lanseze în România și în Europa, în vreme ce competitorii de pe Bătrânul Continent, din Japonia și Coreea de Sud încearcă să le contracareze avansul cu propriile modele.

Salonul Auto București & Accesorii și-a deschis marți, 6 octombrie, porțile, iar împătimiții de mașini pot admira până duminică cele mai noi modele.

Lansări noi

La ediția din acest an brandul chinezesc iCar a prezentat în premieră europeană modelul V27, un SUV cu design robust, inspirat din arhitectura modelelor 4x4 , dar reinterpretat în manieră modernă. iCar este un producător din cadrul grupului de stat Chery, proaspăt lansați pe piața din România.

icar v27

De asemenea, japonezii de la Subaru au lansat în România noul E-Outback, plus o „bijuterie” de Imprezza, în vreme ce chinezii de la Leapmotor au prezentat modelele B05 și B03X.

Leapmotor este un producător din China la care este acționar minoritar grupul franco-italian Stellantis.

Mărci noi

Tot din categoria chinezi proaspăt lansați în România se află o altă marcă de teren, Jetour, care a venit cu modelele lor, în vreme ce BYD – cel mai mare producător de mașini electrice din lume are cel mai mare stand.

byd seal 6 dmi

Producătorul a adus acum Sealion 5 DM-i cu cel mai mic preț de la lansarea sa, de 25.000 de euro. De asemenea, a adus versiunile DM-i, adică hibride, pentru sedanul Seal 6 și hatchback-ul Dolphin G.

MG a venit cu aproape toată gama, inclusiv SUV-ul S9, un „balaur” cu finisaje de lux, dar nu a mai venit cu modelul sport Cyberster. A adus însă MG4 Urban, o mașină electrică de oraș ce pornește de la 20 000 de euro, iar cu programul Rabla ajunge la preț de Dacia Sandero.

mg s9

Volvo a adus modelele sale electrice, producătorul deținut de grupul chinez Geely având modelele bazate pe aceeași platformă cu modelele Zeekr și Lynk&Co. Cu toate acestea, nici mașinile Geely, nici Zeekr și nici Lynk&Co nu se află la salon, deși se comercializează în România.

Allview

Concomitent, producătorul român de electronice Allview a adus modelele CityZen - care este de fapt un BAW Pony din China, dar și modelul 4City, lansat în acest an.

Acesta din urmă este de fapt un modelul chinez Wuling cu patru uși, fiind una dintre cele mai vândute mașini din China. Cele două pot fi conduse de la 16 ani, cu permis B1.

allview 4city

Forthing T5, versiunea chinezească de Lamborghini Urus

De asemenea, este prezentă marca chinezească Forthing, deținută de grupul chinez de stat Dongfeng. Acesta este cunoscut românilor, fiind în fapt producătorul primei generații de Dacia Spring.

Forthing a venit cu noua generație a modelului T5, care a primit acum un facelift și vine în versiunea PHEV, adică plug-in hibrid.

forthing t5

Modelul, cunoscut pentru faptul că seamănă cu un Lamborghini Urus, are un preț promoțional de 33.500 de euro cu TVA inclus. Acesta va primi anul viitor și o versiune EREV, adică va avea un motor pe benzină generator de curent.

Coreenii, japonezii și americanii

Coreenii au venit cu modelele Hyundai, Kia și KGM, în vreme ce japonezii sunt prezenți la rândul lor prin Toyota și Honda.

toyota bz4x

Suzuki aduce noul e-Vitara, versiunea electrică a celebrului SUV, care costă 41.000 de euro.

suzuki evitara

Alți japonezi, Mazda, au adus noul SUV CX-6e. La fel ca sedanul 6e, și acesta este produs tot în China, de către grupul de stat Changan.

De asemenea, Nissan s-a relansat în forță pe piața din România, aducând noile modele electrice Leaf – care a fost comparat de internauți cu modelul electrice Luce de la Ferrari, dar și noua Micra – care tehnic este un Renault 5. Pe lângă acestea se află modelele clasice precum Juke, Qashqai și X-Trail.

Ford a adus modelele F-150, cele mai vândute pickup-uri din lume, în vreme ce Cadillac a adus modelul 100% electric Lyriq.

Bolizi pe roți

La categoria bolizi se găsește Lotus, un bolid 100% electric numit Emeya, care arată a Ferrari, dar costă doar 91 000 de euro cu tot cu TVA.

La salon se mai află și modele Lamborghini, Ferrari și McLaren, dar și SUV-ul Maserati Grecale.

lamborghini si mclaren

Presa internațională a scris recent că Maserati urmează să intre într-un parteneriat cu producătorul chinez JAC și grupul de tehnologie Huawei.

maserati grecale

Roboți și machete

La salon se mai poate vedea un robot care poate vopsi mașini, dar și robotul Optimus de la Tesla și un robot produs de chinezii de la Chery.

robotul tesla

În altă parte, se pot admira obiecte de artă, precum sculpturi făcute din metal, în vreme ce pasionații își pot lua machetele unor modele celebre.

arta

Cine nu se află la salon

În fine, interesant este cine nu se află la Salonul Auto București: Dacia – care preferă evenimentele proprii, la fel ca și Renault, dar și constructorii deținuți de grupul german Volkswagen, precum marca omonimă, Audi, Skoda sau Cupra.