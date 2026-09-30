Șeful Ford avertizează în privința producătorilor auto chinezi: Pentru Europa este deja „prea târziu”

Jim Farley, directorul general al Ford, a declarat că Statele Unite trebuie să evalueze cu atenție modul în care și dacă producătorii auto chinezi ar trebui să intre pe piața americană, indicând Europa ca exemplu negativ.

Farley a declarat marți, în cadrul unei conferințe organizate de Automotive News, că Statele Unite trebuie „să fie extrem de atente la modul în care producătorii auto chinezi intră în țara noastră”.

El a menționat presiunea exercitată asupra industriei auto europene, pe măsură ce importurile din China câștigă rapid cote de piață acolo.

Pentru țările europene, „este prea târziu”, a spus el.

Securitate națională

„Este într-adevăr o problemă cu care trebuie să se confrunte acum, dar este prea târziu. În țara noastră, trebuie pur și simplu să fim foarte atenți când luăm în considerare acest aspect. Aceste vehicule pot circula autonom. Pot înregistra totul pe video. Este uimitor ce poate face o mașină. Chiar și numai din perspectiva securității naționale, este esențial să ne gândim: cum stabilim limitele potrivite?”, a afirmat acesta.

Farley a afirmat că autovehiculele fabricate în China reprezintă în prezent 25 % din totalul vânzărilor de autoturisme noi din Mexic și că, dacă ar reuși să-și consolideze o astfel de prezență pe piața din Statele Unite, acest lucru ar putea pune în pericol baza industrială și locurile de muncă.

Colaborare și concurență

Farley a precizat că Ford va colabora cu companii chineze atunci când acest lucru va fi eficient din punct de vedere al capitalului și în domeniile în care producătorul auto nu dispune de expertiză.

Ford colaborează cu producătorul chinez de baterii CATL pentru a produce baterii la un cost mai redus într-o fabrică din Michigan.

„De asemenea, vom concura direct cu ei”, a spus el. „Aceste lucruri nu se exclud reciproc”, a completat acesta.

Patru parteneri chinezi

Constructorul a fost criticat în ultimii ani pentru colaborarea cu firme chineze în domeniul tehnologiei vehiculelor și al bateriilor, inclusiv pentru un acord anunțat în iulie privind dezvoltarea în comun a mașinilor electrice cu compania chineză Geely, destinate pieței europene.

Geely va prelua o parte din fabrica Ford din Valencia și va produce mașini acolo.

De asemenea, are un parteneriat cu grupul de stat Changan în China pentru vehicule de pasageri și altul cu Jiangling Motors (JMC) pentru vehicule comerciale și SUV-uri.

La început de septembrie, joint-venture-ul dintre Ford și Jiangling Motors a finalizat producția a aproximativ 1.000 de autoutilitare electrice destinate exportului în Europa.

Autoutilitara electrică, care va fi comercializată în Europa sub denumirea de Ford Transit City, va fi exportată în cele din urmă în 52 de țări și regiuni din întreaga lume, potrivit Automotive News.

Forduri cu ADN chinezesc

Exporturile de autovehicule Ford din China au atins niveluri record timp de trei ani consecutivi.

Anul trecut, principalele modele exportate de Ford de la Jiangling Motors Co. au fost Territory, Ranger și Transit.

Anul trecut, Ford a exportat, de asemenea, sedanul Mondeo, crossover-ul Edge și crossover-ul Lincoln Nautilus în cadrul parteneriatului său cu Changan, care produce autovehicule de pasageri pentru Ford și Lincoln.

În 2025, exporturile au crescut cu 9%, ajungând la aproximativ 184.000 de unități, vehiculele fiind livrate în peste 80 de țări.

Creșterea a fost determinată în principal de vehiculele produse la Jiangling Motors. Anul trecut, doar modelul Territory a reprezentat 95.000 de exporturi, o creștere de 28% față de 2024, a anunțat Ford China în luna martie.

Luna aceasta, secretarul pentru transporturi Sean Duffy și-a exprimat, într-o scrisoare adresată lui Farley, îngrijorarea că acordurile Ford cu companiile chineze au determinat ca viitorul producătorului auto din Michigan să fie „legat de întreprinderile susținute de statul chinez”.

Pericol pentru toată planeta

Ascensiunea rapidă a industriei auto chineze ca putere de export a neliniștit directorii din industria auto, de la Japonia și Germania până în SUA.

Se estimează că China va exporta în acest an aproximativ 12 milioane de autoturisme — către Europa, America Latină și alte regiuni — față de aproximativ 3 milioane în 2022.

Până în prezent, SUA sunt practic izolate de autovehiculele chinezești prin intermediul unei interdicții privind software-ul auto fabricat în China și al unor tarife vamale care depășesc 100%.

Cu toate acestea, directorii din industria auto se tem că această situație nu va dura pe termen lung, iar lobbyiștii reprezentând producătorii auto, dealerii și furnizorii de piese au exercitat presiuni asupra legiuitorilor americani pentru o interdicție permanentă.

Constructori precum Volkswagen, Porsche, Mercedes au deja vânzările afectate de producătorii chinezi, în vreme ce alții precum Renault, Peugeot sau Skoda s-au retras deja din China.