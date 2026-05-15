Viitorul Maserati ar putea fi construit în China de către grupul JAC și Huawei

Acest lucru vine în momentul în care marca sport Maserati împlinește 100 de ani. Deși marca rămâne una dintre mărcile istorice din Italia, aceasta are mari probleme, iar momentul ar putea fi unul cotitură pentru producătorul auto.

Huawei s-ar ocupa de partea tehnologică, iar JAC ar construi mașina

Dacă proiectul va avansa, noul vehicul electric ar urma o structură similară cu cea a Alianței pentru Mobilitate Inteligentă Harmony (HIMA), dezvoltată de Huawei cu mai mulți producători auto.

Mai exact, Huawei va fi responsabilă de planificare și tehnologie, în timp ce JAC s-ar ocupa de producție, cercetare și dezvoltare. Maserati, pe de altă parte, s-ar ocupa doar de designul mașinii și de imaginea mărcii.

JAC și Huawei ar urma să compenseze specificațiile slabe oferite de Maserati în gama sa actuală.

Aceeași mașină, două nume

Vehiculul ar putea apărea în două variante. O versiune ar urma să fie comercializată în China sub marca Maextro, care există deja și este un parteneriat existent între Huawei și JAC.

Maextro realizează deja o limuzină electrică de ultra-lux, care concurează cu Rolls-Royce și Maybach.

A doua versiune ar purta emblema Maserati și va viza piețele internaționale.

Deși nu a fost semnat încă niciun acord oficial, Yunjian Insight afirmă că discuțiile sunt în curs de desfășurare încă de la începutul anului trecut, iar lucrările preliminare de dezvoltare fiind deja în desfășurare.

Dacă acordul se va concretiza, acesta ar evidenția și mai mult cât de influente au devenit companiile chineze în sectorul vehiculelor electrice.

Prăbușirea brutală de la Maserati

La fel ca mai multe mărci de lux, Maserati s-a străduit să se adapteze la cerințele în schimbare ale pieței.

Deși compania se adresează deja diferitelor segmente oferind versiuni electrice ale modelelor GranTurismo și SUV-ului Grecale, acestea nu s-au tradus în vânzări.

În 2025, Maserati a vândut doar 7.900 de mașini la nivel mondial. Spre comparație, marca a vândut 11.300 de mașini în 2024 și peste 51.000 de unități în 2017.

China, cândva cea mai mare piață unică a mărcii, a înregistrat un declin și mai accentuat. Maserati vindea acolo aproximativ 14.500 de vehicule în 2017, dar a comercializat doar puțin peste 1.000 de unități anul trecut.

Ca răspuns, compania a oferit o reducere de până la 85.000 de dolari la unele modele EV, în efortul de a-și recâștiga clienții.

Cine este JAC

JAC Group este un constructor mic de autoturisme și camioane de talie din China.

Numit oficial Anhui Jianghuai Automobile Group, acesta își are sediul în orașul Hefei, capitala provinciei Anhui.

Compania produce camioane și autobuze sub brandul propriu și este unul dintre principalii producători de camionete pickup ai Chinei.

De asemenea, are o companie mixtă cu grupul Volkswagen, ce produce modele VW pentru piața locală. Recent, Volkswagen a prezentat modelul ID.UNYX 08, care este construit de către VW și JAC, dar bazat pe tehnologia producătorului electric Xpeng, conform CNEVPost. Aceeași companie mixtă produce și modelul electric Cupra Tavascan vândut în Europa.

Maextro S800, Maybach-ul chinezesc

Concomitent, JAC are un parteneriat cu Huawei și a lansat marca Maextro, ce produce cea mai luxoasă limuzină chineză. Aceasta se numește Maextro S800 și este competitor pentru Rolls Royce și Mercedes Maybach. Prețul acesteia pornește de la 100.000 de dolari și ajunge la 150.000 de dolari.

Maextro S800 domină topul limuzinelor de ultra-lux, cu 5.465 unități vândute în perioada ianuarie-aprilie 2026 și peste 16.000 de la lansare.

Maextro S800 domină topul vânzărilor pentru limuzinele de lux din China Foto: Auto-China.com

De asemenea, JAC a produs anterior mașini pentru producătorul electric chinez NIO.

Alte branduri sub care se vând autovehiculele JAC sunt Rightech vehicule comerciale (alături de producătorul irlandez Writghtbus), Yiwei pentru auturisme ieftine, Heyue – pentru sedanuri, modele hatchback, monovolume și SUV-uri, dar și Refine – pentru minivanuri și vanuri.

Cu Volkswagen a mai avut și brandul Sehol pentru mașini electrice, dar a fost abandonat, iar modelele produse se vând acum cu marca JAC.

Expansiune internațională

Compania are deja o fabrică în Algeria, iar anul trecut a început producția în Ecuador și Egipt, compania plănuind realizarea unei fabrici și în Uzbekistan.

În 2025, JAC a produs 378.000 de unități și a vândut 384.000. Compania a avut venituri de 6,8 miliarde de dolari, dar și o pierdere de 247,5 milioane de dolari, conform BigGo.com. Societatea are o capitalizare bursieră de 15 miliarde de dolari.

JAC vinde în peste 130 de țări și a exportat până acum 1,5 milioane de unități în existența sa. În următorii zece ani, grupul își propune să ajungă la un milion de autovehicule produse anual.

Stellantis, mari probleme financiare

De partea cealaltă, grupul Stellantis are mari probleme financiare, după ce anul trecut a consemnat o pierdere de 22,3 miliarde de euro.

Compania a anunțat deja folosirea fabricii sale din Zaragoza, Spania, de către constructorul chinez Leapmotor și negociază deja cu alți constructori în privința brandurilor și fabricilor sale.

Presa a scris recent și că gigantul de stat Dongfeng ar putea prelua patru fabrici Stellantis din Europa.

Concomitent, BYD negociază preluarea unei fabrici Stellantis în Europa și este la rândul său interesat de Maserati.

