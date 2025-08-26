Discurs de 12 minute

Președintele Nicușor Dan a susținut, la Cotroceni, un discurs de politică externă, în fața diplomaților români reuniți la întâlnirea anuală a diplomației.

Mesajul de 12 minute al președintelui a fost aprig contestat de Hari Bucur Marcu, care susține că au fost emise multe „platitudini și inutilități”.

„Cu toată bunăvoința și cu imensă amabilitate intimă, am încercat să urmăresc înregistrarea discursului de 12 minute, ținut de Președintele României, domnul Nicușor Dan cu prilejul primirii șefilor de misiuni diplomatice, a șefilor oficiilor consulare și a directorilor Institutelor culturale românești, aflați la Reuniunea anuală a diplomației române. Am eșuat în încercarea mea”, a spus Hari Bucur Marcu, pe pagina sa de Facebook.

Expertul în securitate internațională a afirmat că discursul i-a depășit „cele mai pesimiste așteptări” și că nu a putut să-l urmărească până la final.

„Discursul a fost într-adevăr așa cum anticipasem, dar domnul președinte Dan mi-a depășit în jos cele mai pesimiste așteptări. Omul nu este capabil de comunicare verbală, de pe pagini scrise și basta. Așa că, după primele 4 minute, am trecut la lectura textului publicat pe site-ul prezidențial, pe care am făcut-o, cu glas tare, în doar 6 minute, de la cap la coadă, fiind vorba de vreo 800 de cuvinte, doar”, a adăugat el.

Ce a spus Nicușor Dan despre situația internă și externă a României

Hari Bucur punctează principalele puncte ale discursului susținut de Nicușor Dan.

„Din acea lectură am reținut că, la întrebarea «unde suntem astăzi», ca națiune, președintele răspunde: «În plan intern, după cum știți, statul român necesită o reformă și, imediat după reformă, trebuie să relansăm economia». Iar «În plan extern, trăim de câțiva ani crize multiple pe care le cunoaștem – războiul din Ucraina, o competiție globală care s-a schimbat, a devenit mai acerbă, concentrată pe economie, pe resurse. Tehnologia devine tot mai importantă. Război hibrid, inclusiv în zona noastră de Europă»“, a spus expertul.

„Atât și nimic mai mult, la capitolul din discurs despre situația actuală, internă și internațională, în care se află națiunea română, reprezentată de cei din sală pe unde au ei misiunea să o facă, prin Lume”, a concluzionat acesta.

Politica externă a României, în percepția președintului

„La întrebarea care este politica externă a României, domnul președinte răspunde că «Politica noastră externă trebuie să rămână predictibilă și coerentă. Și aici, apartenența la Uniunea Europeană, apartenența la NATO, Parteneriatul Strategic cu Statele Unite, respectul pentru dreptul internațional, ordinea mondială bazată pe reguli și dialogul și cooperarea cu partenerii noștri internaționali, acestea sunt lucruri pe care nu le vom schimba»”, spune expertul.

Iar concluzia sa este: „Dar apare oare ceva nou, în politica externă a României prezidențiate de domnul Nicușor Dan? Nu, nu apare. Președintele doar indică «trei direcții pe care activitatea noastră trebuie să se împartă, sau pe care să le accentuăm – securitate, dimensiune economică și românii din afara granițelor»”.

Hari Bucur Marcu mai spune că președintele a „dedicat” apoi câteva cuvinte unor probleme punctuale, cum sunt: „Alianța Nord-Atlantică («evident că România va continua să fie un aliat» și atât), Marea Neagră («la anul vom găzdui formatul București 9» și atât), investițiile în apărare («am trimis deja propunerile pentru instrumentul SAFE al Comisiei Europene» și atât), Ucraina («continuarea sprijinului pentru Ucraina» și atât), Republica Moldova («Vom continua să susținem atât eforturile de integrare în Uniune, cât și toate chestiunile concrete de care Republica Moldova are nevoie» și atât), parteneriatul strategic cu Statele Unite (care «trebuie consolidat, în special pe zona de securitate și pe zona economică» și atât)”.

Bâlbele diplomatice ale lui Nicușor Dan

Hari Bucur Marcu vorbește și de două „bâlbe diplomatice” ale președintelui.

„Cu două bâlbe (ca să nu le zic gafe) diplomatice:

(1) Apropo de Ucraina, zice domnul președinte «și colaborarea cu partenerii noștri pentru asta, pentru că e vorba de securitatea noastră însăși», ca și când, dacă nu ar fi vorba despre securitatea noastră, nu am colabora cu partenerii noștri pentru susținerea Ucrainei.

(2) Și mai zice domnul Dan: «sunt optimist că cetățenii Republicii Moldova vor continua – în alegerile care vor fi la sfârșitul lunii viitoare – vor continua direcția europeană», ca și când ar fi condiționat sprijinul acordat Moldovei («transport, energie, cooperare economică») de rezultatul acelor alegeri. Adică, ca și când ar fi intervenit în acele alegeri, nu-i așa?”, punctează expertul.

Discurs cu multe generalități

Nicușor Dan i-a invitat apoi pe cei prezenți în sală să contribuie la noua strategie națională de apărare, pe care va fi finalizată în această toamnă.

„În ce să constea acea contribuție (în condițiile în care emiterea strategiei este responsabilitatea președintelui și nu a corpului diplomatic)? Tot domnul Dan ne explică: «Așa cum am spus mai devreme, o componente importantă, cea de război hibrid, pentru care, în opinia mea, la fel ca toți partenerii noștri, continuăm să învățăm». E pentru prima oară când aflu că cineva ar crede că redactarea unei strategii ar fi similară cu învățatul unei noțiuni cu care operează acea strategie! Dar, să mergem mai departe”, mai afirmă acesta.

Expertul în securitate și politici de apărare mai spune că președintele „a mai punctat o generalitate despre «dimensiunea economică», o reflexie despre aderarea la OECD și o alta despre «importanța geografică a României», ca oportunitate («România trebuie și poate să devină un hub de conectivitate între Europa și Asia, și Africa. Trebuie să lucrăm la asta»)”.

În ceea ce privește „Românii din Diaspora“, Hari Bucur Marcu afirmă că Nicușor Dan „vorbește despre o strategie inexistentă, în momentul de față. Așa că apelează la corpul diplomatic, pentru ca «Ministerul de Externe, Președinția, cu input de la dumneavoastră, trebuie să facem, astfel încât să avem o strategie cu obiective, cu bugete, cu termene de realizare, și, mai departe, va fi sarcina dumneavoastră ca colaborarea, parteneriatul cu românii care au ales temporar sau definitiv să locuiască în străinătate să fie mai eficient decât este azi».

Concluziile președintelui și ale expertului

„Acestea fiind spuse, sunt convins că vom reuși împreună pe toate chestiunile pe care le-am enunțat să avem o abordare concretă, pragmatică“, a concluzionat, în încheierea discursului, președintele României.

Poză cu reacția non-verbală a audienței, la discursul președintelui Foto: Hari Bucur Marcu

„De unde și disperarea mea că noi, ca națiune română, bine nu o să ne mai facem vreodată”, a conchis expertul, care a atașat la postarea de pe Facebook, și câteva poze cu reacția non-verbală a audienței, la spusele președintelui.

Ulterior, Hari Bucur Marcu a revenit cu o altă postare, pe Facebook, în care spune că problemă strategică a României este că „națiunea noastră nu are nicio viziune de țară”.

„Domnule Președintele României, Nicușor Dan, vă înștiințez pe această cale că marea, imensa problemă strategică a României pe care o prezidențiați (adică o reprezentați și sunteți garantul independenţei naţionale, al unităţii şi al integrităţii teritoriale a ţării, jucând și rolul de veghe la respectarea Constituţiei şi la buna funcţionare a autorităţilor publice, din România) este că națiunea noastră (adică atât statul cât și poporul care îl populează) nu are nicio viziune de țară”, a mai scris Hari Bucur Marcu.

