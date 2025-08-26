„România nu are în momentul acesta o strategie adevărată pentru românii din diaspora. România nu are un studiu exhaustiv despre necesitățile acestor oameni”, a afirmat Nicușor Dan. El a subliniat importanța înțelegerii nevoilor românilor care locuiesc în străinătate.

Președintele a propus elaborarea unei strategii comprehensive. Aceasta ar trebui să implice colaborarea între Ministerul Afacerilor Externe, Președinție și corpul diplomatic. Nicușor Dan a explicat: „Şi asta este ceva ce Ministerul de Externe, Preşedinţia, cu input de la dumneavoastră trebuie să facem, astfel încât să avem o strategie cu obiective, cu bugete, cu termene de realizare”.

În viziunea lui Nicușor Dan, această strategie ar trebui să ducă la o colaborare mai eficientă cu românii din străinătate. El a subliniat că „parteneriatul cu românii care au ales temporar sau definitiv să locuiască străinătate să fie mai eficient decât este azi”.

România se află pe primul loc în Uniunea Europeană atât ca număr absolut de cetățeni care trăiesc în alte state membre, cât și ca procent din populația națională care a ales să emigreze în interiorul UE, potrivit unei analize realizate de Profit.ro pe baza datelor oficiale europene.



