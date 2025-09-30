Cuprins:
Soția l-a dat dispărut
Potrivit parchetului din Paris, femeia a transmis luni seară un „mesaj îngrijorător” referitor la dispariția soțului său.
Telefonul lui Mthethwa a fost localizat ultima dată lângă Bois de Boulogne, în vestul Parisului, luni, în jurul orei 15.00.
Temându-se de o posibilă sinucidere, ofițerii, însoțiți de câini de urmă, au cercetat o zonă împădurită din apropiere, dar fără niciun rezultat.
Marți, la prânz, a fost descoperit trupul neînsuflețit în fața Hotelului Hyatt.
Poliția din Paris a deschis o anchetă privind moartea diplomatului. Presa locală a relatat că „fereastra camerei de hotel a fost forțată” înainte de cădere.
Informații neconfirmate ale publicației Le Parisien susțin că diplomatul s-a aruncat de la etajul 22 al hotelului de patru stele.
Ambasada Africii de Sud la Paris nu a făcut încă niciun comentariu referitor la această tragedie.
Autoritățile franceze nu au exclus posibilitatea sinuciderii, dar spun că ancheta este în curs de desfășurare.
Fost activist antiapartheid
Mthethwa a fost o figură importantă în politica sud-africană. Fost activist antiapartheid, a avansat în cadrul ANC și a devenit secretar de organizare al Ligii Tineretului.
A prezidat comisia pentru mine și energie a parlamentului, iar ulterior a ocupat funcția de ministru al Internelor în timpul președinților Kgalema Motlanthe și Jacob Zuma.
Mthethwa a continuat să conducă departamentul de Arte și Cultură, apoi cel de Sport până în 2023.
A fost numit ambasador în Franța și delegat permanent al Africii de Sud la UNESCO, la începutul anului 2024.
